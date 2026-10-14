Antalya Manavgat'ta dolu nedeniyle 381 dekarda tarım ürünleri zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolu, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Yavrudoğan Mahallesi'nde sağanak ve dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle 381 dekar alandaki patlıcan, kabak ve lahana gibi ürünler ile meyve bahçeleri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de mahalleye gelerek hasar tespit çalışması yaptı.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, dolunun çiftçinin emeklerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Zarar gören alanların önemli bir kısmının tarım sigortasının bulunmadığına dikkati çeken Metin, "Bu durum tarım sigortasının önemini bir kez daha gösterdi. Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi, zararlarının karşılanması ve üretime yeniden devam edebilmeleri için destek bekliyoruz." dedi.