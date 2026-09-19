Antalya Manavgat'ta kum hırsızlığında 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlara el konuldu

Antalya Manavgat'ta kum hırsızlığında 3 şüpheli gözaltına alındı, araçlara el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın devriye faaliyeti sırasında bir iş makinesinin 2 kamyona kum yüklediği tespit edildi. Kum hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken kum yüklü kamyonlar ile iş makinesine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kum hırsızlığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçedeki kum hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında bir iş makinesinin 2 kamyona kum yüklediği tespit edildi.
İş makinesi sürücüsü M.A.K, kamyon sürücüleri H.S. ve A.S. gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kum yüklü kamyonlar ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu.
Kaynak: AA
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