Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur\'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca, denizde ve sahilde Türk bayrağı açıldı. Programlar, folklor ve jimnastik gösterileriyle sona erdi.

19.05.2024 13:29
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gürhan yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, Atatürk'ün gençlere emaneti olduğunu belirterek, bu emanetin yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Törende, Cumhuriyet Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Konyaaltı Sahili'nde, dalgıçlar tarafından denizde ve sahilde Türk bayrağı açıldı.

Programlar, folklor ve jimnastik gösterilerinin ardından çeşitli yarışmalarda derece elde edenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte off-road araçları ve motokros sporcuları da yer aldı.

Vali İdris Akbıyık'ın da katıldığı etkinlikte, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Muğla Atatürk Stadyumu'na yürüdü.

Açıkbaş, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, milletin en zor dönemlerden geçtiği zamanlarda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kırılmaz inancıyla Türk'ün ayağa kalktığı ve bağımsızlık bayrağını açtığı gün olduğunu söyledi.

Programda, Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin sunulduğu programın sonunda, radyo kontrollü model uçak uçuşu ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Isparta ve Burdur

Isparta'da da Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler, öğrencilerin Işıkkent Spor Salonu'nda yaptığı gösterilerle sona erdi.

Törene Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri katıldı.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'nın çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burdur Merkez Spor Salonu'nda devam eden törende, Kemerkaya, 19 Mayıs 1919'un Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşmanı İzmir'den denize dökmeye yemin edilen gün olduğunu söyledi.

Gençlerin jimnastik gösterisinin ardından yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 19 Mayıs törenleri düzenlendi - Son Dakika
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