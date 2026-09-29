Antalya Muratpaşa'da takla atan otomobilde 19 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da takla atan otomobilde 19 yaşındaki sürücü yaralandı

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Antalya Muratpaşa'da dün saat 22.30 sıralarında kontrolden çıkan bir otomobil refüje çıkarak takla attı. Takla sırasında bagajdaki eşyalar yola savrulurken, kazada yaralanan 19 yaşındaki sürücü özel hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü Deniz Y. (19) yaralanırken, otomobilin bagajındaki eşyalar yola savruldu.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Deniz Y. yönetimindeki 07 CMV 612 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, refüje çıktıktan sonra takla attı.

Takla sırasında bagajdaki eşyalar çevreye savruldu. Kazada yaralanan sürücü Deniz Y., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMuratpaşaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da takla atan otomobilde 19 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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