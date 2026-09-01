Antalya'nın Aksu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Aksu ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüphelinin ikametinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu. Şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma kapsamında belirlenen şüphelinin Aksu ilçesindeki ikametinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya da el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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