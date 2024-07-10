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Antalya'da turistlerin ilk durağı Düden Şelalesi

Antalya'nın cazibesi Düden Şelalesi, tatilci akınına uğradı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan Düden Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Düden Şelalesi, tatilcilerin vazgeçilmez duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen turistler, bu doğa harikasını ölümsüzleştirmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Şelalenin etrafında çekilen sayısız fotoğraf ve video, bu doğal güzelliği farklı açılardan gözler önüne seriyor. Özellikle yaz aylarında, Düden Şelalesi'ne olan ilgi daha da artmakta ve ziyaretçi sayısında belirgin bir yükseliş gözlemlenmekte.

Şelalenin denizle buluştuğu noktada oluşan doğal gökkuşağı, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, görsel bir şölen sunuyor. Bu eşsiz doğa olayı, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Düden Şelalesi, doğal güzellikleri, atmosferi ve sunduğu fotoğrafik fırsatlarla Antalya'nın turizm zenginlikleri arasında önemli bir yer tutuyor.

"Gerçekten bir şaheser"

İzmir'den Antalya'ya gelen Burcu Demirel, ilk kez Düden Şelalesi'ni görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Burası çok güzel, havası ve atmosferi gayet iyi. Yurt dışından insanların buraya boşuna gelmediği ortada. İlk kez Düden Şelalesi'ni görme fırsatı buldum. Gerçekten bir şaheser ve muhteşem görünüyor. Antalya'ya gelip de insanların burayı sevmemesi mümkün değil" şeklinde konuştu.