Antalya'nın cazibesi Düden Şelalesi, tatilci akınına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'nın cazibesi Düden Şelalesi, tatilci akınına uğradı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Düden Şelalesi, tatilcilerin vazgeçilmez duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Şelalenin denizle buluştuğu noktada oluşan doğal gökkuşağı, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, görsel bir şölen sunuyor. Düden Şelalesi, doğal güzellikleri, atmosferi ve sunduğu fotoğrafik fırsatlarla Antalya'nın turizm zenginlikleri arasında önemli bir yer tutuyor.

10.07.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da turistlerin ilk durağı Düden Şelalesi

Antalya'nın cazibesi Düden Şelalesi, tatilci akınına uğradı

ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan Düden Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yaz da hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen Düden Şelalesi, tatilcilerin vazgeçilmez duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen turistler, bu doğa harikasını ölümsüzleştirmek için birbirleriyle adeta yarışıyorlar. Şelalenin etrafında çekilen sayısız fotoğraf ve video, bu doğal güzelliği farklı açılardan gözler önüne seriyor. Özellikle yaz aylarında, Düden Şelalesi'ne olan ilgi daha da artmakta ve ziyaretçi sayısında belirgin bir yükseliş gözlemlenmekte.

Şelalenin denizle buluştuğu noktada oluşan doğal gökkuşağı, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, görsel bir şölen sunuyor. Bu eşsiz doğa olayı, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Düden Şelalesi, doğal güzellikleri, atmosferi ve sunduğu fotoğrafik fırsatlarla Antalya'nın turizm zenginlikleri arasında önemli bir yer tutuyor.

"Gerçekten bir şaheser"

İzmir'den Antalya'ya gelen Burcu Demirel, ilk kez Düden Şelalesi'ni görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Burası çok güzel, havası ve atmosferi gayet iyi. Yurt dışından insanların buraya boşuna gelmediği ortada. İlk kez Düden Şelalesi'ni görme fırsatı buldum. Gerçekten bir şaheser ve muhteşem görünüyor. Antalya'ya gelip de insanların burayı sevmemesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Düden Şelalesi, Muratpaşa, Antalya, Şölen, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın cazibesi Düden Şelalesi, tatilci akınına uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
09:57 Meksika’da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor Meksika'da bir Kilise, cennette metrekare başına 100 dolar karşılığında arsa satıyor
09:56 Yok artık Aboubakar Suudi Arabistan’dan teklif aldı, düşünmeden reddetti Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
09:31 AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi
09:19 Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu Şaban Sevinç ile tartışıp yayını terk eden Buket Aydın: Geri zekalı imasında bulunup bel altı vurdu
09:10 Hırsızlık anı kamerada At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar Hırsızlık anı kamerada! At arabasıyla şehrin mazgallarını bir bir çaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 10:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'nın cazibesi Düden Şelalesi, tatilci akınına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement