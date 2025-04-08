Antalya'nın Mobil Kuaför TIR'ı 47 Bin Vatandaşa Hizmet Verdi - Son Dakika
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Antalya'nın Mobil Kuaför TIR'ı 47 Bin Vatandaşa Hizmet Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför TIR'ı, kuaför olmayan bölgelere ücretsiz kuaförlük hizmeti sunarak 6 yılda 47 bin 801 vatandaşa ulaştı. Son bir yılda 19 ilçede 365 mahallede 7 bin 958 kuaförlük hizmeti vererek hasta ve yatalak vatandaşların ayağına kadar gidiyor.

08.04.2025 11:25  Güncelleme: 12:07
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför TIR'ı, yaşadığı yerde kuaför olmayan vatandaşlara kuaförlük hizmeti veriyor. Hasta ve yatalak vatandaşların evlerine kadar giden Mobil Kuaför, 6 yılda 47 bin 801 vatandaşa hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Mobil Kuaför TIR'ı, kırsal bölgelere yönelik sunduğu ücretsiz kuaförlük hizmetine devam ediyor. Son bir yılda 19 ilçede 365 mahallede 7 bin 958 kuaförlük hizmeti veren TIR, 2019-2024 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte ise toplam 47 bin 801 kuaförlük hizmeti verdi.

"Hizmet vermeye devam edeceğiz"

Mobil kuaförün çalışmaları hakkında bilgi veren birim sorumlusu ve kuaför Serdar Sarı, "Mobil Kuaför hizmetimiz 19 ilçemizin kırsal mahallerinde ve merkezde ise yatalak hastalarımızın ayağına kadar giderek hizmet vermeye devam ediyor. Berber ve kuaför olmayan bölgelere öncelik vererek en iyi şartlarda kuaförlük hizmeti sunuyoruz. Taşımalı eğitimin olduğu okullarımıza da giderek çocuklarımızı, gençlerimizi mobil kuaförümüz ile buluşturuyoruz. Erkekler için saç, sakal kesimi, kadınlarda ise saç kesimi ve kaş alma hizmetini ücretsiz olarak veriyoruz. Her yıl aralıksız sürdürdüğümüz hizmet ile birçok vatandaşımıza yardımcı olduk. 2024 yılında 365 mahallemizde 7 Bin 958 kişiye hizmet verdik vermeye de devam edeceğiz" dedi.

"Durumu olmayanlar için güzel bir hizmet"

Son olarak Manavgat'ta çalışmalarını sürdüren Mobil Kuaför, Gebece Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mobil TIR'ın mahallelerinde verdiği hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Gebece Mahalle Muhtarı Ayhan Topaca, "Sunulan hizmetten mahallelimiz olarak son derece memnunuz. Mobil TIR geldi bizde camimizden anons ederek mahallemizi bilgilendirdik. Bugün berberde bir tıraş 300-400 TL'den aşağı değil. Durumu olmayanlar için güzel bir hizmet. Herkes gelip tıraşını oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz" diye konuştu.

Gebece Mahallesi Sakini Ahmet Sarı ise "Mobil Kuaför hizmetini çok beğeniyoruz. Keşke başkanımız bu hizmeti her ay gönderebilse. Yaşlıların tıraş olamaya gidip gelmesi sıkıntı onlar için daha iyi oluyor. Hizmetten personelden memnunuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın Mobil Kuaför TIR'ı 47 Bin Vatandaşa Hizmet Verdi - Son Dakika

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