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(ANKARA) - Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 184 personel, 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz ve 3 iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yumaklar Mahallesi'nde çıkan orman yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, yangın söndürme çalışmalarına 184 personel, 8 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz ve 3 iş makinesi ile müdahale ediliyor.