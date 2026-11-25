ANTALYA'da 196 ülkenin katılımıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), kentin gastronomi mirası uluslararası platforma taşındı. Liderler Zirvesi kapsamında yerel ve coğrafi işaretli ürünlerle hazırlanan yöresel lezzetler, sürdürülebilir gastronomi anlayışıyla Mavi Bölge'nin VVIP alanında devlet başkanları, bakanlar, üst düzey diplomatlar ve ünlü oyunculara sunuldu.

Liderler Zirvesi kapsamında hazırlanan özel büfede, Antalya'nın köklü mutfak kültürünü yansıtan geleneksel tariflere ve kentin farklı ilçelerinde yetiştirilen yöresel ürünlere yer verildi. Dünyanın dört bir yanından gelen devlet başkanları, bakanlar, diplomatik temsilciler ve ünlü oyuncular, büfede sergilenen yöresel lezzetleri tek tek tattı. Antalya'nın tarımsal üretim çeşitliliğini de yansıtan sunumlarda, yemeklerin yanı sıra bölgeye özgü meyveler, peynirler ve geleneksel içecekler yer aldı.

YÖRESEL ÜRÜNLER 70 KİLOMETRELİK ÇEVREDEN TEMİN EDİLDİ

COP31'in sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yemeklerin hazırlanmasında kullanılan yöresel malzemeler, Antalya'nın 70 kilometrelik çevresinden temin edildi. Yerel üretimin ve coğrafi işaretli ürünlerin ön plana çıkarıldığı menüyle kentin tarımsal zenginliğine, biyolojik çeşitliliğine ve gastronomi mirasına dikkat çekildi. Büfede yer alan ürün ve yemeklere ilişkin bilgilendirme notlarıyla uluslararası konuklara Antalya'nın mutfak kültürü tanıtıldı.

PİYAZDAN YANIK DONDURMAYA ANTALYA LEZZETLERİ

Antalya ile özdeşleşen piyaz, hibeş, yanık dondurma, kabak tatlısı, erik turşusu, domates civesi, bergamot reçelli ananaslı pilav eşliğinde kuzu tandır ve köy horozu, Elmalı'ya özgü keçi peyniri, Finike portakalı, Döşemealtı narı ve Alanya'ya özgü kulaklı çorba, VVIP salonunda kurulan büfede yer alan lezzetlerden bazıları oldu. Uluslararası konuklara içecek olarak ise fıstıklı limonata ve maydanoz suyu ikram edildi. Büfenin düzenlenmesinde de bölgenin tarımsal zenginliğini yansıtan nar, turunçgiller, avokado, muz ve çeşitli aromatik bitkiler kullanıldı.

ANTALYA'NIN MUTFAK KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI ARENADA

Yiyecek koordinasyonunu Tolga Atalay yaptı. Yemekler, 7 Mehmet Restaurant'ın aşçıları tarafından hazırlandı, Divan Grubu'nun garsonları tarafından senkronize servis edildi. Masa süslemeleri ve tabakları Banu Yentur hazırladı. Antalya'nın geleneksel mutfak kültürü, yerel üretim ve sürdürülebilir gastronomi yaklaşımıyla bir araya getirilen yemek menüsünü oluşturan şef Mehmet Akdağ, "Menüde kentin karakteristik lezzetlerini kullandık. Tropikal ürünlerle çeşitlenen sunumlar, Antalya'nın üretim coğrafyasını ve gastronomi zenginliğini uluslararası konuklarla buluşturduk" dedi.