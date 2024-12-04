Antalya'nın Zirvelerine Kar Yağdı - Son Dakika
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Antalya'nın Zirvelerine Kar Yağdı

Antalya'nın yüksek kesimleri karla kaplanarak güzel manzaralar oluşturdu. Teleferik ile zirveye çıkanlar kar sürprizi yaşadı.

04.12.2024 10:46
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Antalya'nın yüksek kesimleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezi ile ilçelerinde iki gündür aralıklarla görülen yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Gece boyu etkili olan yağış, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

Karla kaplanan dağların zirveleri, deniz, kum ve güneş turizminin dünyadaki önde gelen merkezlerinden Antalya'da güzel görüntüler oluşturdu.

Teleferikle zirveye çıkanlar kar sürprizi yaşadı

Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik, beyaz örtüyle kaplandı. Teleferikle zirveye çıkanlar, kar sürprizi yaşadı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de beyaza büründü.

Kaynak: AA

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