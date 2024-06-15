Antalya Otogarı Kurban Bayramı öncesi temizlendi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayramda otogarda yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerin temiz ve düzenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla harekete geçti. Çim biçme ve ağaç budama çalışmaları ile otogarın yeşil alanları daha bakımlı hale getirilirken, otogar genelinde detaylı temizlik yapıldı.