Antalya Serik\'te 112\'yi arayan kadın evinde hareketsiz bulundu, hastanede öldü

Antalya Serik'te 112'yi arayan kadın evinde hareketsiz bulundu, hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde yalnız yaşadığı evde rahatsızlanınca 112'yi arayan kadın, sağlık ekiplerinin adrese gelmesiyle yerde hareketsiz bulundu ve hastanede kurtarılamadı. Kadının beslediği 18 kedi ise belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde hareketsiz halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Belek Mahallesi'ndeki evinde kedileriyle yaşayan Gamze Tüzin (40) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, kadını hareketsiz halde yerde buldu.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı.
Tüzin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hayvansever kadının evinde beslediği 18 kedi ise belediye ekiplerince hayvan bakımevine götürüldü.
Kaynak: AA
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