Antalya Serik'te erkenci zeytin hasadı başladı, sofralık zeytinin kilosu 100 lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Serik'te erkenci zeytin hasadı başladı, sofralık zeytinin kilosu 100 lira

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde erkenci zeytin hasadı 15 Eylül itibarıyla başladı. Kırma zeytin olarak sofralık tüketilen zeytinler pazarda kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde erkenci zeytin hasadı başladı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde erkenci zeytin hasadı yapılmaya başlandı. Daha çok kırma zeytin olarak sofralık tüketilen zeytinler pazarlarda kilosu 100 liradan satışa sunuldu. Ünal ailesi de sabah erken saatlerinde zeytin bahçesine gelerek hasat yaptı. Mustafa Ünal, "Sulak bölge olduğu için buna erkenci zeytin diyorlar. Biz hasada 15 Eylül itibarıyla başlıyoruz. İlk hasadı biz yapıyoruz. Hasattan memnunuz. Rabbim bereket versin. Bölgemizde zeytin 100 liradan gidiyor" dedi. Annesi Fatma Ünal da "Hasada başladık. Pazara götürüyorum. Akşama kadar bekliyorum. Bir kısmını satmaya, bir kısmını sıkmaya götürüyorum. Eşim yatalak hasta. Hem eşime bakıyorum hem ürünümü satacağım diye uğraşıyorum. Çok şükür" diye konuştu.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: DHA
YeşilyurtAntalyaEkonomiGüncelZeytinEylülYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:38:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya Serik'te erkenci zeytin hasadı başladı, sofralık zeytinin kilosu 100 lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement