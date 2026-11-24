Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan dolayısıyla 3 mahalleye ulaşım sağlayan grup yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.

Sarıabalı Mahallesi'nde Antalya-Alanya otoyolu çalışmalarının sürdüğü tünel çıkışında, sağanağın etkisiyle heyelan oluştu. Heyelanda otoyolun viyadük bağlantısındaki tünel çıkışında bulunan koruma betonları yıkılarak etrafa saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri ile otoyol şirketine ait iş makineleri sevk edildi.

Tedbir amacıyla Sarıabalı'dan Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerine giden grup yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, heyelan riskinin sürmesi nedeniyle sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan çalışma alanına yakın konumda bulunan ve daha önce boşaltılması yönünde tebligat yapılan 6 evdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karayolu otoban çalışması nedeniyle yağmurdan dolayı heyelan meydana geldi. Antalya Büyükşehir belediyesi grup yolu Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallelerine gidecek olan vatandaşların bu yolu kullanmayıp alternatif yollardan geçmeleri iyi olur. Toprak kayması devam ediyor. Yol şu anda geçici olarak trafiğe kapanmıştır. Çalışmalar başladı. Toprak kayması durduğunda en kısa sürede yol ulaşıma tamamen açılacaktır." dedi.