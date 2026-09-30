Antalya Serik'te jandarma ev ve arazide 80 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Son Dakika
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Antalya Serik'te jandarma ev ve arazide 80 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

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Antalya Serik\'te jandarma ev ve arazide 80 kök kenevir bitkisi ele geçirdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarmanın ev ve arazide yaptığı aramada 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen ev ve arazide arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramada, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı yakalandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGüvenlik3. SayfaJandarmaKenevirAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te jandarma ev ve arazide 80 kök kenevir bitkisi ele geçirdi - Son Dakika
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