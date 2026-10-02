Antalya Serik\'te jandarma operasyonunda biri 20 yıl 2 ay cezalı 2 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan yaklaşık bir yıldır aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyonunda, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme", "hükümlü ve tutuklunun kaçması", "yasadışı kenevir ekimi" ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 hükümlü, adli makamlara teslim edildi.