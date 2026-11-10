Aspendos Arena'da tahliye kararı kesinleşti! Anadolu Ateşi'nin malzemeleri çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aspendos Arena'da tahliye kararı kesinleşti! Anadolu Ateşi'nin malzemeleri çıkarılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aspendos Arena\'da tahliye kararı kesinleşti! Anadolu Ateşi\'nin malzemeleri çıkarılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'nın Serik ilçesindeki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde boşaltma işlemleri başladı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile Anadolu Ateşi'nin bağlı olduğu şirket arasında 2018'den bu yana süren tahliye davasında karar kesinleşti. 2008'de antik tiyatrodan ayrılmak zorunda kalan topluluk, yaklaşık 5 bin seyirci kapasiteli arenayı kiraladığı bu arazide kurmuştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerine ev sahipliği yapan 5 bin kişilik Aspendos Arena'da, mahkeme kararı doğrultusunda tahliye süreci başladı. Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile kiracı firma arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç sonunda tahliye kararının kesinleşmesi ile malzemelerin alandan çıkarılmasına başlandı.

ANTİK TİYATRODAN AYRILINCA KURULDU

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, uzun yıllar gösterilerini Serik'teki tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yaptı. 2008 yılına kadar antik tiyatroda sahne alan topluluk, restorasyon çalışmaları nedeniyle gösterilerine ara vermek zorunda kaldı. Bunun üzerine topluluk, Aspendos Antik Tiyatrosu'na yakın konumdaki Belkıs Mahallesi'nde mülkiyeti Hüseyin Avni Aykol'a ait araziyi kiraladı. Arazide, 1260 metrekare büyüklüğünde ve yaklaşık 5 bin seyirci kapasiteli Aspendos Arena Gösteri Merkezi kuruldu.

2017'DE YIKIM KARARI ÇIKMIŞTI

Aspendos Arena ile ilgili hukuki süreç, yapının bulunduğu alanın arkeolojik sit statüsü ve imar mevzuatı üzerine başladı. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 2017 yılında gösteri merkezinin yıkılmasına karar verdi. Bir yandan da Serik Belediyesi tarafından kaçak yapılarla ilgili uygulanan yıkım kararları ve idari para cezalarına ilişkin hukuki süreçler üst mahkeme kararlarıyla kesinleşti. Bu gelişmelerin ardından arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol da kiracı firmaya karşı 2018 yılında tahliye davası açtı.

TAHLİYE KARARI KESİNLEŞTİ

Arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ile Anadolu Ateşi'nin bağlı olduğu şirket arasında uzun süredir devam eden hukuki süreçte tahliye kararının kesinleşmesi üzerine gösteri merkezinde boşaltma işlemleri başlatıldı. Anadolu Ateşi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Erdoğan'a ait malzemeler alandan çıkarılmaya başlandı.

Kaynak: DHA
Kültür SanatAspendosMahkemeAntalyaGüncelkiracıserikYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı Sonrası korkunç Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
17:07
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:32:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Aspendos Arena'da tahliye kararı kesinleşti! Anadolu Ateşi'nin malzemeleri çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android