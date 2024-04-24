Antalya Serik'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Serik'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi düzenlendi

Antalya Serik\'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü, personeline yangınla mücadele işbaşı eğitimi verdi. Eğitime Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve diğer yetkililer de katıldı. Eğitimde, orman personeline 2024 yılı orman yangınlarına karşı nasıl mücadele edileceği öğretildi.

24.04.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personele yönelik yangınla mücadele işbaşı eğitimi düzenlendi.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gebiz'de yapılan eğitime Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın Ünler, Serik İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, yangın şube müdürü ve işletme şefleri katıldı.

Eğitimde orman personeline 2024 yılı orman yangıları mücadele işbaşı eğitimi verildi.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Serik'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:21:13. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Serik'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement