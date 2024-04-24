Antalya Serik\'te Orman İşletme Müdürlüğü personeline yangınla mücadele eğitimi düzenlendi

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Antalya'nın Serik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personele yönelik yangınla mücadele işbaşı eğitimi düzenlendi.

Serik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gebiz'de yapılan eğitime Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın Ünler, Serik İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, yangın şube müdürü ve işletme şefleri katıldı.

Eğitimde orman personeline 2024 yılı orman yangıları mücadele işbaşı eğitimi verildi.