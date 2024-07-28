Antalya Serik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yangının Serik ilçesine bağlı Yumaklar mevkisinde çıktığını söyledi.

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, yangının yıkılan bir elektrik direğinden çıktığının düşünüldüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Daha ileri tetikler yapılacaktır. Rüzgarın, düşük nemin ve aşırı sıcağın etkisiyle yangın hızla güney ve doğuya doğru geniş bir alana rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız müdahale ettiler. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 uçak ve 6 helikopterimiz havada. ayrıca 70'in üzerinde arazöz, Büyükşehir Belediyesi, civar Orman Bölge Müdürlüklerinden, AFAD'dan destek geldi. 500'ün üzerinde personel yoğun bir mücadele verdi. Şu an rüzgarın dinmesiyle beraber kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz."

Yaklaşık 60 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahin, "Tedbir amaçlı 30 kadar evi boşalttık. Bir evin yandığı söyleniyor ama şu an orayı dumandan göremiyoruz. Şimdiye kadar tespitlerimizde telef olan bir hayvan yok fakat dikili arazide zarar var. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar tespit ekiplerimiz kontrol edecekler. Gece boyunca soğutma ve kontrol çalışmaları devam edecek. Şu anda kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu.