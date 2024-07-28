Antalya Serik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Serik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangına 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için gece boyunca soğutma ve kontrol çalışmaları devam edecek.

28.07.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 6 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile müdahale ediliyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere, yangının Serik ilçesine bağlı Yumaklar mevkisinde çıktığını söyledi.

Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, yangının yıkılan bir elektrik direğinden çıktığının düşünüldüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Daha ileri tetikler yapılacaktır. Rüzgarın, düşük nemin ve aşırı sıcağın etkisiyle yangın hızla güney ve doğuya doğru geniş bir alana rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlarımız müdahale ettiler. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 8 uçak ve 6 helikopterimiz havada. ayrıca 70'in üzerinde arazöz, Büyükşehir Belediyesi, civar Orman Bölge Müdürlüklerinden, AFAD'dan destek geldi. 500'ün üzerinde personel yoğun bir mücadele verdi. Şu an rüzgarın dinmesiyle beraber kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz."

Yaklaşık 60 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahin, "Tedbir amaçlı 30 kadar evi boşalttık. Bir evin yandığı söyleniyor ama şu an orayı dumandan göremiyoruz. Şimdiye kadar tespitlerimizde telef olan bir hayvan yok fakat dikili arazide zarar var. Yangının söndürülmesi sonrasında zarar tespit ekiplerimiz kontrol edecekler. Gece boyunca soğutma ve kontrol çalışmaları devam edecek. Şu anda kısmen kontrol altına alındı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Helikopter, Antalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Serik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:36 5 ilde orman yangını Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı 5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 22:06:09. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Serik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement