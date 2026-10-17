Antalya Serik'te yoldan çıkan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya Serik'te yoldan çıkan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi

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Antalya Serik\'te yoldan çıkan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde yoldan çıkarak devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri sürücünün öldüğünü belirledi, ceset incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gürkan Eşli (16) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Eşli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Serik'te yoldan çıkan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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