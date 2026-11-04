Antalya Side'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında 40'tan fazla noktada kazı yürütüldü - Son Dakika
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Antalya Side'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında 40'tan fazla noktada kazı yürütüldü

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Antalya Side\'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında 40\'tan fazla noktada kazı yürütüldü
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Side Antik Kenti'nde Kasım 2022'de başlatılan Geleceğe Miras Projesi kapsamında bugüne kadar 40'tan fazla noktada kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü. Side Müzesi'ndeki söyleşide, tarihi dokunun öne çıkarılmasının ziyaretçi sayısını artırdığı belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde, Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2022'den bugüne 40'tan fazla noktada kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "Müzelik Sohbetler" programı kapsamında Side Müzesi'nde düzenlenen "80. Yılına Doğru Side Kazıları" başlıklı söyleşide, antik kentteki arkeolojik çalışmaların geçmişi ve geleceği ele alındı.

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı'nın katıldığı, Side Müzesi Müdürü Melih Kılınç'ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, Side'nin tarihsel gelişimi, kazılarda ortaya çıkarılan buluntular ve son yıllarda hız kazanan koruma çalışmaları değerlendirildi.

Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, burada yaptığı konuşmada, "Side'de Kasım 2022'de temelleri atılan Geleceğe Miras Projesi kapsamında bugüne kadar 40'tan fazla noktada çalışma yürütüldü." dedi.

Çalışmaların kazı, çevre düzenlemesi, basit onarım ve restorasyon başlıklarında sürdürüldüğünü dile getiren Alanyalı, "Şu anda kara ve deniz surlarında yaptığımız kazı ve düzenleme çalışmaları ile Doğu Kapısı'na giden yol üzerindeki Batı Kapısı'nda restorasyon çalışmalarımız devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Side'nin tarihi dokusu yeniden ön plana çıkarıldı

Alanyalı, Side'nin geçmişten bu yana önemli bir destinasyon olduğunu belirterek, "Side zaten 60'lı yıllardan itibaren bilinen önemli bir turizm noktasıydı. Ancak özellikle son 10-20 yılda artık burası bir antik kentten çok, ziyaretçiler için neredeyse bir alışveriş mekanına dönmüştü." diye konuştu.

Bakanlığın başlattığı projeyle Side'nin tarihi dokusunun yeniden ön plana çıkarıldığını vurgulayan Alanyalı, ziyaretçiler için karşılama merkezi ve gezi güzergahları oluşturulduğunu, bu güzergahlar üzerindeki önemli anıtsal yapıların kazı, koruma ve onarım çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Alanyalı, yürütülen çalışmaların ziyaretçi sayısında ciddi artış sağladığına dikkati çekerek, "Side'nin bugün, akademik yayınlar dışında turizme yönelik sosyal medyada da çok önemli bir gündem oluşturduğunu büyük bir mutlulukla takip ediyoruz." diye konuştu.

Söyleşide, Side Antik Kenti'nde 2009'dan bu yana yürütülen kazıların kapsamına ilişkin bilgi de paylaşıldı.

Yaklaşık 250 bin metrekarelik alanda ve 150'ye yakın parselde gerçekleştirilen çalışmalarla kentin tarihsel gelişimine ışık tutulduğu, kara surlarındaki kurtarma kazılarında 600-700 kamyon kumun bölgeden taşındığı belirtildi.

Kazılarda Helenistik dönemin planlı kent dokusu ile Roma İmparatoru Hadrianus dönemindeki gelişime ilişkin önemli bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Söyleşide, Side'de sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarının yalnızca yeni arkeolojik bulguların ortaya çıkarılmasını değil antik kentin özgün kimliğinin korunarak ziyaretçilerle buluşturulmasını da amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: AA
Kültür SanatManavgatAntalyaTurizmGüncelMirasSideSon Dakika

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