Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dronlarla Kaçak Balık Avcılığına Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dronlarla Kaçak Balık Avcılığına Karşı Mücadele Ediyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dronlarla Kaçak Balık Avcılığına Karşı Mücadele Ediyor

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başladığı dönemlerde iç sularda dronlu denetimler gerçekleştirerek kaçak balık avcılığının önüne geçmek için mücadele ediyor. Ekipler, baraj, nehir, dere, gölet gibi tüm iç sularda dronlarla havadan görüntüleme yaparak kaçak avcıları tespit ediyor. Geçen sene yapılan denetimler sonucunda 85 kaçak avcıya 378 bin 735 lira idari ceza uygulandı ve kaçak balık avcılığının azaldığı belirtildi.

20.05.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, av yasağının başladığı dönemlerde iç sularda dronlu denetimler gerçekleştirerek kaçak balık avcılığının önüne geçmek için mücadele ediyor.

Ekipler, av yasağının başladığı dönemlerde baraj, nehir, dere, gölet başta olmak üzere tüm iç sularda dronlu denetimlerini artırdı.

Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar Antalya'nın tüm ilçelerindeki iç sularda havadan görüntüleme yapan ekipler, kaçak balık avcılığı yapanları tespit ediyor.

Su ürünleri avcılığının devamına katkı sunmayı hedefleyen ekipler, 1,5 kilometrelik alanı gece ve gündüz dronlarla tarayabiliyor. Sürdürülebilir balıkçılık için herkesin av yasağına uymasını isteyen ekipler, iç sularda yoğun mesai harcıyor.

Geçen sene 7409 dronlu denetim yapan ? Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri 85 kaçak avcıya 378 bin 735 lira idari ceza uyguladı.

Dronlu denetimler artınca kaçak balık avcılığının da azaldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Antalya, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dronlarla Kaçak Balık Avcılığına Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:12 İran’da Reisi’nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak “Muhbir“ devraldı İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı
11:36 Reisi’nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail’den ilk yorum: Dahlimiz yok Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
10:57 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
11:33 Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti Derbide hüsrana uğrayan Okan Buruk, oyuncularını böyle motive etti
11:27 Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı Saldırgan az kalsın boğuluyordu Eski kocasını sokak ortasında başından ve bacağından bıçakladı! Saldırgan az kalsın boğuluyordu
10:52 Reisi’nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet Reisi'nin ölümü sonrası İngilizlerden çirkin manşet
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:44 DolarTL değer kaybıyla başladı Dolar/TL değer kaybıyla başladı
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 12:48:23. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dronlarla Kaçak Balık Avcılığına Karşı Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement