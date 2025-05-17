Antalya Tiyatro Festivali'nde Scherzo Gösterimi

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Hollanda Slapstick Tiyatrosu tarafından "Scherzo" isimli gösteri sahnelendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki temsilde, Willem van Baarsen, Jon Bittman, Rogier Bosman, Sanne van Delft ve Jaap Rovers sahne aldı.

Yönetmenliğini Stanley Burleson ve Rogier in't Hout'un üstlendiği gösterinin, ses ve dekor tasarımını Kevin Baajj ve Benjamin Brandt, kostüm tasarımını Jan Aarntzen, ışık tasarımını ise Mario Berciga ve Mathieu Vals üstlendi.

Beş müzisyenden oluşan bir senfoni orkestrasının klasik müzik ve komediyi bir araya getirdiği gösteri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında ayrıca kültür merkezinin fuaye alanında "Sahnede Bir Dünya" isimli sergi açıldı.

Projesi Hakan Dündar ve Arzu Özdemir Mc Arthur'a ait, küratörlüğünü Behlüldane Tor'un üstlendiği, sergileme, üretim ve uygulaması İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Birimleri ve Atölyeleri tarafından yapılan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Festival kapsamında ayrıca, Irak Kültür, Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı Sinema-Tiyatro Birimi "Umut" isimli oyunu Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde, İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "Uçmak-Hezarfen Ahmed Çelebi" isimli oyunu Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi.

İzmir Devlet Tiyatrosu da "Radyo-yu Hümayun" isimli oyunu kentteki bir gösteri merkezinde sanatseverlerle buluşturdu.

Festival, 27 Mayıs'ta sona erecek.