Antalya, Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü'nü Aldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından altıncı kez "Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü"ne layık görüldü. Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2025 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kenti olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. TÜRÇEV koordinasyonunda Nirvana Cosmopolitan Otel'de düzenlenen 2025 Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni'ne Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek, TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda ve STK temsilcileri ile turizm sektörü temsilcileri katıldı.

TÜRÇEV Başkanı Abdülkadir Ateş, "Avrupa Birliği tarafından açıklanan bayrak sayılarını sadece bir basın toplantısıyla değil; yerinde, en fazla bayrağa sahip bölgelerimizden başlayarak halkla, çalışanlarla, katkı verenlerle birlikte yapalım dedik. Bu tür bir açıklama ilk defa oluyor. Bundan sonra da mavi bayrak için emek veren, çalışan bölgelerde buna devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Şahin, Antalya'nın mavi bayrak uygulaması olan şehirler arasında en fazla mavi bayrağa sahip şehir olduğunu söyledi. Bu başarının kolektif bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Vali Şahin, şöyle konuştu:

"Antalya'da güçlü ve sağlıklı bir altyapı var"

"Turizm sektörü, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibidir. Eğer halkaların birinde bir zayıflık olursa o zincir kopar. Dolayısıyla turizm sektörünü tüm unsurlarıyla, tüm paydaşlarıyla hiçbirinden taviz vermeden planlamanız lazım ki başarılı, sağlıklı bir turizm faaliyeti yürütebilesiniz. Antalya da bunu başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Antalya çok kısa sürede bu kadar mavi bayrak rakamına ulaştı. Burada çok güçlü ve sağlıklı bir altyapı kuran dönemin yerel yönetimlerinin, Antalya Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, ASAT'ın ve bakanlıkların tam bir iş birliği ve tavizsiz denetimleriyle bu noktaya gelindi. Bundan sonra da buna devam edeceğiz."

Sürdürülebilir turizmin, çevre bilincinin ve temiz bir geleceğin simgesi olan Mavi Bayrak ödül töreninin Antalya'da yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek de Antalya'ya gelen ziyaretçilerin temiz denizi ve eşsiz güzellikteki mavi bayrak ödüllü plajları tercih ettiğini belirtti. Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Bu nedenle, dünyanın en çok bilinen ve güvenilen çevre ödülü olarak kabul edilen Mavi Bayrak, kentimiz için son derece önemlidir. Yerli ve yabancı misafirlerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 27 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Kanalizasyon, arıtma tesisleri, içme suyu, üstyapı, ulaşım ve çevre gibi birçok konuda sorumluluğumuzun bilinciyle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet veriyoruz. 640 kilometrelik kıyı şeridimizdeki plajların, marina ve turizm teknelerinin uluslararası Mavi Bayrak ödülü alabilmesi için büyük gayret göstermekteyiz. Dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kenti olmanın gururunu yaşıyoruz.

"Denizlerimizin maviliğini koruyoruz"

Gelişmiş turizm kentlerinde yerel yönetimlerin doğrudan faydalandığı turizm vergilerinden şu an için pay alamıyorsak da tüm imkanlarımızla çevre odaklı turizm anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik olarak Türkiye'de ilk ve tek olan Elektronik Gemi Denetim Merkezimizin açılışını 5 Temmuz 2023'te gerçekleştirdik. Deniz süpürgesi, atık alım gemisi, insansız cankurtaran aracı, dere atık kapanları, hayalet ağlar ve yabancı istilacı türlerle mücadele gibi birçok projemizle Türkiye'ye örnek oluyoruz. 36 merkezi arıtma tesisimiz, ilave ettiğimiz 805 kilometre kanalizasyon hattımız, derin deniz deşarj hatlarımız ile denizlerimizin maviliğini koruyoruz."

Altı yılda 24 çevre ödülü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar sayesinde Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından Antalya'nın 2025 yılı "Çevre Başkenti" olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Böcek, "Çevre eğitimleri alanında üst üste 6 yıldır bizi ödüle layık gören Ulusal Mavi Bayrak jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Böylelikle altıncı yılımızda 24'üncü çevre ödülümüzü almış bulunuyoruz. Ayrıca paydaşlarımızla kurduğumuz Turizm Altyapı Birliğimiz ANTAB ile de kentimizin turizm, çevre ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. "Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü"nü almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı.

Törenin sonunda 2025 Mavi Bayrağı sahilde göndere çekildi.