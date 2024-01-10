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Antalya Valiliği, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
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Antalya Valiliği, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri hakkında soruşturma başlattı

Antalya Valiliği, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören 2 kız öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu. Valilik, konuyla ilgili olarak gerekli adımların atıldığını kamuoyuna bildirdi.

Antalya Valiliği, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri hakkında soruşturma başlattı
10.01.2024 - 20:17,  Güncelleme: 20:18
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Antalya Valiliğince, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören 2 kız öğrenci hakkında çıkan haberler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında ilimiz Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesinde öğrenim gören iki kız öğrenci hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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