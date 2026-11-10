Antalya Valiliği COP31 trafiği için 7 ilçede personeli 11-12 Kasım'da izinli saydı - Son Dakika
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Antalya Valiliği COP31 trafiği için 7 ilçede personeli 11-12 Kasım'da izinli saydı

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Antalya Valiliği, COP31 dolayısıyla 7 ilçedeki kamu kurumlarında görevli personelin 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağını bildirdi. Kritik görevlerdeki ve nöbetçi personel görevde kalacak; adli ve askeri kuruluşlar uygulama dışında tutulacak.

Antalya Valiliği, kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla 7 ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle etkinlik alanına ulaşım sağlayan ana güzergahlarda ve D-400 kara yolunda oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması ve kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kamu personeline yönelik bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, "Kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla kritik görevlerde bulunan personel ile kurumlarca belirlenen nöbetçi personel ise görevlerinin başında bulunacaktır. Adli ve askeri kuruluşlar uygulama dışında tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların kamu hizmetlerinden yararlanırken herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kurumlarca gerekli hizmet ve nöbet planlamalarının yapılacağı vurgulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Valiliği COP31 trafiği için 7 ilçede personeli 11-12 Kasım'da izinli saydı - Son Dakika
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