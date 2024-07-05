Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaçak yapıların kaldırılacağını açıkladı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kumköy sahilindeki ve Aksu çayı kenarındaki kaçak yapıların kaldırılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Denizler Halkındır Projesi" kapsamında, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, Kumköy sahilinde ve Aksu çayındaki kıyı işgalleri ile kaçak yapıların kaldırılması için toplantı yapıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, kıyıları işgal eden çardak, konteyner, prefabrik ve betonarme gibi her türlü kaçak yapının kaldırılmasına yönelik planlarının hazır olduğunu söyledi.

Gerekli işlemlerin başlatılacağını belirten Şahin, "Kumköy sahilindeki ve Aksu çayındaki kaçak yapıların kaldırılması için kurumlarımız hukuki olarak gerekli tebligatları yapmaya başlayacak. Sahillerimizi, kaçak yapılardan temizleyerek vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanabileceği bir hale getireceğiz. Tüm kurumlarımıza gereken her türlü desteği vereceğiz. Ana hedefimiz, bu işgalleri durdurmak ve bir daha bu tür işgallerin olmaması için gerekli önlemleri almaktır. Belirlediğimiz takvime göre de ilk olarak Kumköy sahilindeki ve Aksu çayındaki kaçak yapıları kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Şahin'in yanı sıra Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Mevlüt Uludağ, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ile ilgili kurum müdürleri katıldı.