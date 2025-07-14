Antalya Valisi Şahin\'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, 15 Temmuz gecesinde yurdun her köşesinde vatandaşların mücadelesinin ve tanka, tüfeğe, bombaya karşı mücadele eden yüksek bir iradenin olduğunu belirtti.

O gece gözünü kırpmadan meydanlara koşan kadınların, gençlerin, yaşlıların, şanlı tarihe eşi benzeri olmayan yepyeni bir zafer daha eklediğini ifade eden Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve aziz milletin çelikten iradesiyle o kara gecenin aydınlık bir sabaha dönüştüğünü vurguladı.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir milletiz. Yüzyıllar boyunca olduğu gibi düşersek yeniden kalkacak, tarih yapmaya ve yazdırmaya devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızın her bir karışında yatan sayısız şehidimizin aziz hatırası, gazilerimizin vakarı bizlere her zaman güç vermeye devam edecek. İnanıyorum ki milletçe omuz omuza verecek, adaletle üretimle kardeşlikle ve alın teriyle 'Türkiye Yüzyılı'nı daha da güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bu duygu ve inançla tüm vatandaşlarımızı, Antalya'mızda düzenlediğimiz anma programlarına, tüm dünyaya, 'Zaferin Adı Türkiye' diye yüksek sesle haykırmaya davet ediyorum."