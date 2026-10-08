Antalya ve Burdur\'dan gelen 12 İmamlar Alevi-Bektaşi heyeti, BBP\'ye destek verdi

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya ve Burdur'dan gelen 12 İmamlar Alevi-Bektaşi Öğreti Derneği heyetiyle, partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Antalya ve Burdur'dan gelen 12 İmamlar Alevi-Bektaşi Öğreti Derneği heyetiyle partisinin genel merkezinde görüştü. BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ'un da katıldığı görüşmede, milli birlik, birlikte yaşama kültürü ve vatandaşların ekonomik sorunları ele alındı.

İmam Rıza Ocağı Dedesi Murat Üner başkanlığındaki heyet, "Türkiye'nin Büyük Birliğine Sözümüz Var" anlayışıyla BBP'ye destek verdiklerini belirtti. Heyet üyeleri, Antalya ve Burdur'da Alevi-Sünni ayrımını ortadan kaldırmak, ortak yaşama kültürünü ve birlikte yaşama bilincini güçlendirmek amacıyla 12 İmamlar Alevi-Bektaşi Öğreti Derneğini kurduklarını, derneğe hem Alevi hem de Sünni vatandaşların üye olduğunu anlattı.

Destici, görüşmede yaptığı konuşmada, Türk milletinin Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni bütün Müslüman yurttaşlar ve azınlık statüsüne sahip vatandaşlarla bir bütün olduğunu belirtti. Devletin resmi dilinin Türkçe olduğunu hatırlatan Destici, vatandaşların konuştuğu diğer ana dillerin dil ve kültür zenginliği olduğunu ifade etti. Destici, Müslümanlar arasındaki mezhep ve meşrep farklılıklarının da Türk milletinin inanç zenginliğini oluşturduğunu söyledi.

EMEKLİ, ÇALIŞAN VE ÇİFTÇİLERİN GELİRLERİ GÜNDEMDE

Destici, BBP'nin öncelikli çözüm üreteceği alanlar arasında emekli maaşlarının yaşanabilir seviyeye yükseltilmesi, çiftçilerin ekonomik sorunlarının giderilmesi ve tarladan sofraya uzanan fiyat zincirindeki mağduriyetlerin çözülmesinin bulunduğunu kaydetti. Asgari ücretliler ile memurların gelir durumlarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Destici, dar gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik düzenlemelerin önemine işaret etti.

Destici, dolaylı vergiler yerine az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını esas alan doğrudan vergi sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Nüfus artış hızındaki düşüşe de değinen Destici, gençlerin evliliğe ve evlendikten sonra en az üç çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışan annelerin desteklenmesine yönelik önerilerini paylaşan Destici, annelerin mesaiye bir saat geç başlamaları ve mesai bitiminden bir saat önce ayrılmalarının sağlanmasını öncelikleri arasında sıraladı.

Heyet üyeleri, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi koşullar ile dünyada ve bölgede yaşanan kutuplaşmalar karşısında Destici'nin milli birliği savunan tutumunu desteklediklerini ifade etti. BBP Antalya İl Teşkilatına bugüne kadar 240'tan fazla üye kazandırdıklarını bildiren heyet, üyelerinin, teşkilatta il başkan yardımcılığı, ilçe başkan yardımcılığı ve kadın kolları il başkan yardımcılığı görevleri üstlendikleri aktardı.

Ziyarete, İmam Rıza Ocağı, Seyit Garip Musa Sultan Ocağı ve Hadandede Ocağı mensupları katıldı.