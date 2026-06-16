"Altunlar" suç örgütüne operasyon! 33 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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"Altunlar" suç örgütüne operasyon! 33 şüpheli tutuklandı

"Altunlar" suç örgütüne operasyon! 33 şüpheli tutuklandı
16.06.2026 09:22
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Antalya'da "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit ve öldürmeye teşebbüs gibi suçlara karıştıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında örgüte ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ve banka hesaplarına da el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Altunlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir gelişme yaşandı.

Operasyonda gözaltına alınan 63 şüpheliden 20'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 8'i savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bunlardan 63'ü yakalanmıştı.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYALAR

Şüphelilerin; silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, uyuşturucu ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, tehdit, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama ve tefecilik gibi suçlara karıştıkları öne sürüldü.

200 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki mal varlığı ile banka hesaplarına da el konuldu.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Antalya, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Altunlar' suç örgütüne operasyon! 33 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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