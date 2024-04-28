Antalyalı İtfaiyeciler Deprem ve Afetlere Hazırlanıyor - Son Dakika
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Antalyalı İtfaiyeciler Deprem ve Afetlere Hazırlanıyor

Antalyalı İtfaiyeciler Deprem ve Afetlere Hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 79 kişinin hayatını kurtaran Antalyalı itfaiyeciler, doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma görevlerine hazırlık için her türlü hava ve arazi şartında eğitim görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde enkaz sahasına dönüştürülen alanda, belirli aralıklarla eğitim ve tatbikat yapıyor. Eğitimlerde deprem simülasyonu, enkaz altında kalanların tespiti ve kurtarılması gibi konular üzerinde çalışılıyor.

28.04.2024 11:17
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 79 kişinin hayatını kurtaran Antalyalı itfaiyeciler, doğal afetler başta olmak üzere arama kurtarma görevlerine hazırlık için her türlü hava ve arazi şartında eğitim görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde enkaz sahasına dönüştürülen alanda, belirli aralıklarla eğitim ve tatbikat yapıyor.

Özellikle mesleğe yeni adım atan itfaiye erlerine, gece saatlerinde zorlu şartlarda eğitim veriliyor.

Eğitim ve tatbikatlar sayesinde genç itfaiyeciler deprem başta olmak üzere afetlere yönelik arama kurtarma becerileri kazanarak, zorlu görevlere hazır hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye ekip amiri Fatih Çiftsürenoğlu, aralarına yeni katılan personelin olaylara anında müdahale edebilmesi ve tecrübe kazanabilmesi için eğitimlerin önemli olduğunu bildirdi.

Eğitimlerin zorlu etaplardan oluştuğunu anlatan Çiftsürenoğlu, "Deprem simülasyon alanında olası bir deprem ve göçük olayları sonrası enkaz altında bulunanların yerlerinin tespit edilmesi ve bulundukları alandan çıkarılabilmesi için eğitimler yapıyoruz. Ekipman kullanma, kazazede tespiti için fiziki ve teknik arama, enkaz kırma, yaralının yanına inme ve yaralı tahliyesinde uyguladığımız domuz damı tekniklerini öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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