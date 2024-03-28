Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, spor muhabirleriyle iftar programında buluştu

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Antalya spor Başkanı Sinan Boztepe, kentteki spor muhabirleri ile bir araya geldi.

Antalyaspor'un sponsorlarından Balıkçı İrfan'da düzenlenen iftar programına, Boztepe'nin yanı sıra Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Antalyaspor Asbaşkanı Fatih Gürcü de katıldı.

Antalyaspor Başkanı Boztepe, yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı içerisinde böyle bir yemekte sizinle bir arada olmaktan çok mutluyum. Şimdiden iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ayrıca bugünkü nazik ev sahipliği için Balıkçı İrfan ve ekibine de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.