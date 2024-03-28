Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, spor muhabirleriyle iftar programında buluştu

Antalya spor Başkanı Sinan Boztepe, kentteki spor muhabirleri ile bir araya geldi.
Antalyaspor'un sponsorlarından Balıkçı İrfan'da düzenlenen iftar programına, Boztepe'nin yanı sıra Antalyaspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Antalyaspor Asbaşkanı Fatih Gürcü de katıldı.
Antalyaspor Başkanı Boztepe, yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı içerisinde böyle bir yemekte sizinle bir arada olmaktan çok mutluyum. Şimdiden iyi bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ayrıca bugünkü nazik ev sahipliği için Balıkçı İrfan ve ekibine de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBIM Büro Amirliği, uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme ve farkındalık oluşturma amacıyla 32 anne ve anne adayına eğitim verdi.
İzmir, Aydın ve Manisa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 15 bin litre etil alkol, 11 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda etil alkol damıtma kazanı, doldurma makinası ve diğer malzemeler de ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı, diğerlerinin ise adli işlemleri devam ediyor.
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine giden vatandaşlar ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri'de alkollü mekan olmamasını eleştirmesi Kayserili vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Dikmece Mahallesi'nde bir bireysel konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.
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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ konutlarının temelinin yarın atılacağını duyurdu. 293 daire ve 10 iş yerinin yapımına başlanacak olan konutlar, 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
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