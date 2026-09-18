Antep işi nakış, Bora Aksu'nun Londra defilesinde podyuma çıktı - Son Dakika
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Antep işi nakış, Bora Aksu'nun Londra defilesinde podyuma çıktı

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UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne geçen yıl giren Antep işi nakış, modacı Bora Aksu'nun ilkbahar-yaz 2027 kreasyonuyla Londra Moda Haftası'nda tanıtıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, nakışın evrenselleşerek el emeğinin hak ettiği yeri bulmasını umduğunu söyledi.

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne geçen yıl giren "Antep işi nakışı", Londra'daki defilede tanıtıldı.

Modacı Bora Aksu'nun Antep işi nakıştan izler taşıyan ilkbahar-yaz 2027 kreasyonu, Londra Moda Haftası kapsamında St Cyprian's Kilisesi'ndeki defilede podyuma çıktı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın eşi Sevcan Ertaş ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı defilede, üzerinde Antep işi nakış taşıyan ürünler yer aldı.

Defileyle ilgili AA muhabirine konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Gaziantep'in kültürel mirasını geleceğe aktarmayı amaçladıklarını belirterek, "Bunlar bize emanet. Rahmetli annem bunları işleyerek beni okuttu. Benim açımdan böyle bir önemi var." dedi.

Antep işi nakışın geçen yıl UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girdiğini hatırlatan Şahin, daha sonra Aksu ile görüşerek defile için hazırlığa başladıklarını kaydetti.

Şahin, defilede gelinlik, nişan kıyafetleri ve günlük kıyafetlerin görücüye çıktığını dile getirerek, "(Kutnu kumaşı) Kutnu da Dior'un yaz koleksiyonunda kullanılmaya başladı. İnşallah Antep işi de aynı şekilde kullanılacak, evrenselleşecek ve el emeği, göz nuru hak ettiği yeri bulacak." diye konuştu.

Nakışın aile ekonomisine katkı sunduğunu söyleyen Şahin, modacı Aksu'nun da bu ürünü sahiplenerek Gaziantep'te incelediğini ifade etti.

Modacı Bora Aksu da "Antep işi nakışla tanıştığımda bunun kesinlikle defilede olması gerek diye düşündüm. Çok emek harcanmış inanılmaz bir geleneksel damga." ifadelerini kullandı.

Antep işi nakışın dokumalarda kalması yerine kıyafetlere dönüştürülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Aksu, Antep işi nakışların üretiminin aylar sürdüğünü ve ip çekme tekniği adı verilen farklı bir yöntemle üretildiğini anlattı.

Kaynak: AA
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