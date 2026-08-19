Antibiyotikler Doktor Kontrolünde Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antibiyotikler Doktor Kontrolünde Olmalı

Antibiyotikler Doktor Kontrolünde Olmalı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEİS Başkanı Saydan, bilinçsiz antibiyotik kullanımının sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç kazanmasına ve hastalıklarla mücadelenin zorlaşmasına neden olduğunu belirterek, antibiyotiklerin hekim önerisi, eczacı danışmanlığı olmadan kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Saydan, reçetelerin etkin madde ile yazılmasını önerdiklerini bildirerek, böylece adı söylenerek istenen bazı antibiyotiklerin de sıklıkla kullanımının engellenmiş olacağını vurguladı.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, antibiyotiklerin bakterileri öldüren veya çoğalmalarını durduran ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu anımsattı. Antibiyotiklerin hastalığın başkalarına yayılmasını önlediğini ve vücuttaki zararlı bakterileri temizleyerek iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade eden Saydan, "Özetleyecek olursak vücudumuzda bakteri temizliği yapar" bilgisini verdi.

Saydan, antibiyotiklerin zararlı bakterilerin yanı sıra yararlı bakterileri de öldürebildiğine dikkati çekerek, "Unutmayalım vücutta zararlı bakterileri yok ederek enfeksiyonu tedavi eder, aynı zamanda yararlı bakterileri de öldürür, sindirim sistemini bozar ve yersiz kullanılırsa 'antibiyotik direnci' gelişebilir" ifadelerini kullandı.

Antibiyotiklerin ateş düşürücü ve ağrı kesici olmadığını vurgulayan Saydan, "Antibiyotikler soğuk algınlığı, grip gibi virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde etkili değildir. Antibiyotikler, yalnızca bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır" bilgisini aktardı.

Saydan, hekim önerisi ve eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan antibiyotiklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hekim önerisi ve eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan antibiyotikler, sonu ölümlere varabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir; örneğin, penisilin alerjisi. Antibiyotikler yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar için etkilidir, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi edemez. Virüsler için 'antiviral' ilaçlar kullanılmalıdır."

Birine iyi gelen antibiyotiğin bir başkasına zarar verebileceğine işaret eden Saydan, kişinin daha önce kullandığı antibiyotiğin benzer bir hastalıkta yeniden etkili olmayabileceğini ifade etti.

"ANTİBİYOTİK KULLANIMI KESİNLİKLE DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALI"

Antibiyotik kullanımına ilişkin genel uyarılarda bulunan Saydan, "Antibiyotikler ateş düşürücü ilaçlar değildir. Her ateşi olan antibiyotik kullanmamalıdır. Antibiyotik kullanımı kesinlikle bir doktor kontrolünde olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının ciddi problemlere neden olabileceğini belirten Saydan, "Antibiyotik kullanımı esnasında hafif düzeyde ya da hayati tehdit edecek düzeyde ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. Penisilin alerjisi türleri içerisinde Tip 1 alerji en korkulanıdır, buna yönelik olarak penisilin alerji testi yapılması (cilt testi) önerilir. Ancak bu test de hekim gözetiminde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Saydan, kronik hastalığı bulunan ve sürekli ilaç kullanan kişilerin antibiyotik kullanımında dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Altta yatan kronik hastalıkları olan kişilerde uygun antibiyotik seçimine dikkat edilmelidir. Devamlı ilaç kullanan kişilerde verilen antibiyotiğin kullanılan diğer ilaçlarla etkileşmemesine dikkat edilmelidir. Gebelerde ve emziren annelerde bebeğe zarar vermeyecek antibiyotiklerin seçimine dikkat edilmelidir. Bu tür hastalar doktorlarını durumları hakkında uyarmaları gerekir. Tedavinin etkinliği açısından antibiyotiklerin yeterli dozlarda ve düzenli aralıklarla alınmasına dikkat edilmelidir."

"HASTALIĞI İYİLEŞTİREN İLACIN ADI DEĞİL, ETKEN MADDESİDİR"

Saydan, eşdeğer ilaçların farklı firmalar tarafından aynı etken madde kullanılarak aynı etkiyi sağlayacak şekilde üretildiğini belirterek, "Eşdeğer ilaç demek farklı ilaç firmalarının aynı etken maddeyi kullanarak aynı etkiyi sağlayan ürünler oluşturmasıdır. Dolayısıyla şu bilinmeli ki hastalığı iyileştiren veya durduran asıl kimyasal bileşen ilaç etken maddesidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki eşdeğer ilaçların "biyoeşdeğer" ilaçlar olduğunu aktaran Saydan, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Biyoeşdeğer ilaçlar, orijinal bir ilacın patent süresi bittikten sonra üretilen, aynı etkin maddeyi, aynı miktar ve formda içeren, vücuda aynı hızda ve miktarda karışarak aynı etkiyi gösteren güvenilir eşdeğer ilaçlardır. Orijinal (referans) ilaçla birebir aynı miktarda aktif bileşen içerir. Vücutta kana karışma hızı ve miktarı (biyoyararlanımı) orijinal ürünle aynı sınırlardadır. İlacın rengi, şekli veya içindeki yardımcı maddeler (bağlayıcılar, boyalar) farklı olabilir. Araştırma ve geliştirme maliyetleri düşük olduğu için kullanıcılara daha uygun fiyatlı bir tedavi imkanı sunar ve ülkelerin yerli ilaç sanayilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır."

"ANTİBİYOTİKLERDEN BAŞLANMASINI ÖNERİYORUZ"

İlaç raporlarının 19 yıldır Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile etkin madde üzerinden hazırlandığını belirten Saydan, "19 senedir Sağlık Bakanlığımızın onayı ile ilaç raporları halk tabiri ile 'etken', eczacılık tabiri ile 'etkin' ilaç maddesi ile hazırlanıyor. Etkin ilaç maddesi ile hazırlanan raporlar hem bilimsel olmasını hem de ticari satışta eşitlik sağlıyor ve 'ilaç raporlarında' ilaç reklamı yapılmasına engel oluyor" ifadelerini kullandı.

Saydan, TEİS olarak reçetelerin etkin madde ile yazılması konusunda öneride bulunduklarını bildirerek, "TEİS olarak gelişmiş ülkelerde rahatlıkla ve uzun süredir kullanılmakta olan 'etkin madde ile reçete yazımı' için belli bir gruptan, örneğin antibiyotiklerden başlanması önerimizdir. Böylece adı söylenerek istenen bazı antibiyotiklerin de sıklıkla kullanılması engellenmiş olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Antibiyotik, Antibiyotik, Güncel, TEİS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antibiyotikler Doktor Kontrolünde Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi 18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

11:42
Real Madrid’de Mbappe krizi Tepkiler çığ gibi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:55
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı Paraya para demiyor
İlçede bir ilki gerçekleştirdi, geliri 10 kat arttı! Paraya para demiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:01:36. #7.13#
SON DAKİKA: Antibiyotikler Doktor Kontrolünde Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.