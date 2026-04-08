"Antik Safari" Disiplinlerarası Sergisi, Bornova'da Sanatseverlerle Buluştu

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen "Antik Safari" Disiplinlerarası Sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirerek, antik çağın izlerini çağdaş sanat anlayışıyla yeniden yorumluyor.

Erhan Ayhan'dan Ezgi Çankaya'ya, Melike Burcu Sarı'dan Mehmet Serkan Koçak'a kadar çok sayıda sanatçının eserlerinin yer aldığı "Antik Safari" Disiplinlerarası Sergisi, Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde ziyaretçilerini tarihsel bir keşfe davet ediyor. D.A.S.T. Disiplinlerarası Sanat Topluluğu'nun katkılarıyla hazırlanan sergi, Bornova'nın kültürel mirasını sanatla buluşturan önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Antik miras, çağdaş yorumlarla yeniden hayat buldu

Sergi, arkeolojik ve kültürel geçmişin yalnızca korunması değil, aynı zamanda yeniden yorumlanması gerektiği fikrinden yola çıkıyor. Sergide yer alan eserler; tarih, hafıza ve mekan ilişkisini disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alarak izleyicilere çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

"Geçmiş, bugünün sanatında yeniden anlam kazanıyor"

Sergi kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan yazar Efe Elmas, daha önce aynı başlık altında yaptığı değerlendirmelere paralel olarak, antik mirasın yalnızca bir tarihsel veri değil, yaşayan bir ilham kaynağı olduğuna dikkati çekti. Elmas, "Antik dönemler, bugünün sanat üretimi için tükenmez bir kaynak. Önemli olan bu mirası olduğu gibi tekrar etmek değil, onu bugünün diliyle yeniden anlatabilmek" ifadelerini kullandı.

Sanatın, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran en güçlü araçlardan biri olduğunu vurgulayan Elmas, disiplinlerarası çalışmaların bu bağlamda büyük önem taşıdığını belirtti.

Bornova'da kültür ve sanatın buluşma noktası

Yeşilova Höyüğü gibi tarihsel önemi yüksek bir mekanda gerçekleştirilen sergi, Bornova Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Hem sanatseverlere hem de tarih meraklılarına farklı bir deneyim sunan sergi yoğun ilgi gördü.