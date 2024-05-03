Antik Yolda Beton Kaplama Tahribata Neden Oldu - Son Dakika
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Antik Yolda Beton Kaplama Tahribata Neden Oldu

Aydın Beşparmak Dağları'nda bulunan 2.500 yıllık antik yolun bir kısmına dökülen beton kaplama, doğaseverlerin tepkisine neden oldu. Yapılan müracaat sonucunda tahribatın düzeltilmesi için karar alındı.

03.05.2024 00:35  Güncelleme: 00:46
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Antik yola beton döktüler

İki bin beş yüz yıllık antik yoldaki tahribatın giderilmesini istiyorlar

Tahribat yaşanan yol için kurul kararı alındı

AYDIN - Aydın Beşparmak Dağları (Latmos) bölgesinde yer alan ve antik kentleri birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 500 yıllık taş döşeme antik yolun bir kısmına dökülen beton kaplama, doğaseverleri harekete geçirdi. Doğaseverler tarafından yapılan müracaatın ardından yolun korunması ve yapılan tahribatın düzeltilmesi için karar alındı.

Herekleia Antik Kenti'nden Beşparmak Dağları'na (Latmos) kadar uzanan taş döşemeli yol, ilk kez arkeolog Dr. Dr. Anneliese Peschlow tarafından 70'li yıllarda keşfedilmişti. Herakleia Antik Kenti'nin kurucusu Pleistarkhos tarafından yaptırıldığı bilinen taş döşeli yollar; Myus, Alinda, Alabanda, Tralleis Antik Kentleri ve Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi'ni birbirine bağlıyor. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bu yolların 2018 yılından sonra tescil işlemleri gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Karpuzlu'ya bağlı Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne uzanan 2 bin 386 metrelik antik yol kesimi üzerindeki bir bölgeye izinsiz olarak aralıklı bir şekilde beton kaplanması nedeniyle, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinin başvurusuyla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından Müze Müdürlüğü tarafından belirlenecek yöntem ile kaplama yapılarak tahrip edilen taş döşeme yolun tekrar eski haline getirilmesi ve bir daha aynı durumun yaşanmaması için gerekli yasal işlemlerin uygulanması yönünde alınan genel kurul kararı ilgili kurumlara gönderildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bafa Gölü'nün kıyısındaki antik Heraklia kentinden gelen taş döşeme antik yolun en sağlam kalmış bölümlerinden birisi, Karpuzlu Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik parkurdan oluşmaktadır. Taş döşeli bu yol, yöre insanları tarafından geleneksel olarak yıllardır at ve eşekleriyle zeytin yolu olarak kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda araçla yola girmek isteyen bazı duyarsız kişiler tarafından yolun belli bir bölümüne kaplama yapılmıştır. Bu olaydan sonra yapılan müracaatla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları yerinde inceleme yaptılar. Yapılan bu uygulamanın ilgili müze müdürlüğü denetimde belirleyeceği teknik bir yöntemle ve ilgili belediyeler aracılığıyla taş döşemelere zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınarak antik yol üzerinde benzer durumların yaşanmaması için kurul tarafından bir karar alındı. Bu karar ilgili kurumlara iletildi" dedi.

"Aydın turizmi açısından önemli"

Başkan Sürücü, antik yolun turizm açısından da önemine değinerek, "Bu yol Aydın turizmi açısından da çok önemli. Burada yapılacak ekoturizm faaliyetleri Aydın'ın yurt içi ve yurt dışı tanıtımına aynı zamanda bölge insanının sosyal ve ekonomik gelişimine de katkısı olacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antik Yolda Beton Kaplama Tahribata Neden Oldu - Son Dakika

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