Antika Meraklısı Ferdi Aylak: 3000 Parça Koleksiyon - Son Dakika
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Antika Meraklısı Ferdi Aylak: 3000 Parça Koleksiyon

Antika Meraklısı Ferdi Aylak: 3000 Parça Koleksiyon
01.07.2026 11:13
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Amasya'da yaşayan Ferdi Aylak, kurşun askerlerle başlayan antika koleksiyonunu 3000 parçaya ulaştırdı.

Amasya'da yaşayan 39 yaşındaki Ferdi Aylak, 8 yıl önce kurşun askerlerle başladığı merakı sayesinde yaklaşık 3 bin parça eşya biriktirdi.

Bir kurumda işçi olarak çalışan Aylak'ın kurşun askerlere duyduğu ilgiyle başlayan antika merakı, zamanla başka eserler toplamasına yol açtı.

Zamanla edindiği yüzlerce eşya evine sığmayacak hale gelen Aylak, bir dükkan kiralayarak topladığı eşyaları buraya taşıdı.

Aylak'ın dükkanında 400 kurşun askerin yanı sıra Star Wars ve Yüzüklerin Efendisi serilerine ait figürler, 300 plak, plak çalar, müzik çalar, 150 civarında duvar saati, cep saatleri, abajurlar, fotoğraf makineleri, dürbünler, antika fincan ve yemek takımları, porselen bebekler, ahizeli telefonlar, biblolar, antika çakmaklar, Goblen tablolar (kumaş üzerine renkli ipliklerin iğneyle işlenerek resim veya desen oluşturduğu sanatı) gibi yaklaşık 3 bin eşya bulunuyor.

Aylak, boş zamanlarında arkadaşlarıyla bu dükkanda bir araya gelerek eserleriyle ilgileniyor, plaklardan müzik dinliyor.

"Plağımı koyuyorum, kahvemi yapıyorum, stresimi atıyorum"

Ferdi Aylak, AA muhabirine, çocukluğundan beri antikaya merak duyduğunu söyledi.

İlk etapta kurşun asker toplayarak işe başladığını belirten Aylak, "Daha sonra bunların koleksiyon değerinin, özel kataloglarının olduğunu öğrendim. Bunları bulup koleksiyonuma dahil ettim." dedi.

Topladığı eşyaların zamanla eve sığamaz hale geldiğine dikkati çeken Aylak, şöyle devam etti:

"Eşyalarımın sayısı başlarda 50 adetti. Sonra 3 binlere çıkınca kendime bir dükkan tutayım dedim. Boş zamanlarında yorgunluğumu, stresimi atmak için arkadaşlarımla bir araya gelerek maziyi canlandırmak adına kendime göre güzel bir yer tasarladım. Günümü orada geçiriyorum. Kapıyı açtığım zaman Amasya gibi tarih kokan bir şehirde buram buram tarihle karşılaşıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Benim de zevkim, hobim bu. Eskiyi yad etmek adına geliyorum buraya, plağımı koyuyorum, kahvemi yapıyorum, stresimi atıyorum."

Aylak, yeni ve farklı parçalar edinmeye devam ettiğini anlatarak, dükkanını büyüterek bir müze kurmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antika Meraklısı Ferdi Aylak: 3000 Parça Koleksiyon - Son Dakika

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