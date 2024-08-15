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ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Öte yandan yangında Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

CANTERBURY MEZARLIĞI

Arıburnu yolunun doğusunda, Walker Sırtı'nın altında bulunan Canterbury Mezarlığı, 1919'dan sonra tekil mezarların taşınarak çevredeki diğer mezarlıkların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Mezarlık adını Canterbury Taburu'ndan almaktadır. Bunun nedeni ise bu mezarlıkta yatan askerlerden 22'sinin adı geçen taburun personeli olmasıdır. Alan, savaş boyunca Yeni Zelanda harekat bölgesi olarak kalmıştır. 12 m'ye 23 m boyutlarındaki dikdörtgen mezarlık, 276 metrekare alanı kaplamaktadır ve denize cephelidir. İki arsadan oluşan mezarlıkta toplam beş sıra mezar vardır. Mezarlıkta kimliği belirlenen 22 Yeni Zelandalı askerin yanı sıra; kimliği belirlenemeyen 4 Yeni Zelandalı asker ve hakkında hiçbir şey bilinmeyen 1 asker gömülüdür.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,