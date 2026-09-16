AOSB Başkanı Sütcü, Başsavcı Çelikkol\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AOSB Başkanı Sütcü, Başsavcı Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sütcü ziyarette yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunurken, Çelikkol da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve beraberindeki heyet, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AOSB Başkanı Sütcü, ziyarette, Çelikkol'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Çelikkol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sütcü ve yönetimine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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