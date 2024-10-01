AOSB'den Çocuklara Yangın Bilinci Eğitimi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesine (AOSB) bağlı itfaiye ekipleri, "Çocuklarda Yangın ve Tatbikat Bilinci" temalı etkinlik düzenledi.
AOSB'den yapılan açıklamaya göre, ekipler İtfaiye Haftası dolayısıyla Yıldırım Bayazıt İlkokulu'ndaki öğrencilere yangınlarla ilgili bilgilendirme bulundu.
Etkinlikte gerçekleştirilen yangın tatbikatlarıyla çocuklar, öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı buldu.
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