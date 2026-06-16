AP’den Filistin Yerleşimlerine Sert Eleştiriler

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katıldığı oturumda sert eleştiriler yönelterek, AB'yi Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşimlerle ticareti durdurmaya çağırdı.

AP Genel Kurulunda, "ABD ve İran arasında açıklanan mutabakatın ardından Orta Doğu'da barış ve istikrar çabalarında AB'nin rolü" başlıklı oturum düzenlendi.

Kallas'a hitap eden milletvekilleri, İsrail politikasını sert dille eleştirdi.

Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Belçikalı vekil Hilde Vautmans, yeni ortaya çıkan görüntülerde, geçen hafta İsrail askeri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da tehdit teşkil etmediği açık şekilde görülen bir ailenin hedef alınması ve 7 aylık bebeğin öldürülmesine değindi.

Vautmans, "(Bebeğin) Neredeyse kimse adını anmıyor. Ölmesinin sebebi, İsrail ve işgal altındaki topraklarda cezasızlık ortamının Filistinli çocukların hayatlarını hiçe sayması, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin cezasızlıkla sonuçlanacak şekilde öldürmesi." dedi.

"Burada durup size gurur duyduğumu söyleyebilmeyi isterdim ama değilim. Bir milletvekili olarak bu suçları önleyemediğimiz ve cezalandıramadığımız için utanıyorum." ifadesini kullanan Vautmans, AB'yi Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşimlerle ticareti yasaklamaya çağırdı.

Yeşiller grubundan Alman milletvekili Hannah Neumann da "Gazze'de ateşkes yok. Batı Şeria'da şiddet yanlısı yerleşimciler iki devletli çözüm olasılığının kalanını yakıyor. Beyrut bombalanıyor. Gazze'de, İsrail'de, Lübnan'da ve ötesinde siviller bedelini ödüyor ve Avrupa acı verici şekilde bölünmüş durumda kalıyor." diye konuştu.

Neumann, kendi ülkesinin yaptırım kararına engel olmaması temennisinde de bulunarak, AB'yi İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanması kararı almaya çağırdı.

Alman vekil ayrıca, AB'yi Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşimlerle ticareti tümüyle durdurmaya davet etti.

Sol gruptan İrlandalı milletvekili Lynn Boylan da "AB neredeyse 10 yıldır harekete geçmeyi reddediyor. Gazze'de soykırıma, Batı Şeria'nın ilhakına, apartheid politikalarının yerleşmesine, ırkçı idam cezasına, binlerce Filistinlinin öldürülmesine tanık olduk." dedi.

Boylan, şöyle devam etti:

"Yasa dışı yerleşim yerlerinden gelen mal ve hizmetlere yasak getirilmesi konusunu gündeme getirmek istiyorum. (AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi) Maros Sefcovic nerede? Uluslararası Adalet Divanı, yerleşim yerleriyle yapılan ticaretin yasa dışı olduğunu doğruladı. Şimdi Sefcovic'in gelip görevini yapması ve bu yasa dışı ticareti durdurması gerekiyor."

İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesiyle kurulan yerleşimlerle ticaret

AB içinde son dönemde Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşimlerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar ile yerleşim ürünlerinin Avrupa pazarındaki durumuna ilişkin tartışmalar yoğunlaştı.

Uluslararası hukuk alanında faaliyet gösteren Global Echo Litigation Center'ın son raporu, 2017-2026 döneminde Avrupa'ya ihraç edilen İsrail tarım ürünlerini taşıyan 5 bin 900'den fazla sevkiyatın yüzde 17,2'sinin Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşim bölgelerinden geldiğini ortaya koymuştu.

AB, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gasbedilerek kurulan yerleşimleri yasa dışı kabul ediyor ve bu yerleşimlerin iki devletli çözüm perspektifini zayıflattığını belirtiyor. Ancak AB yetkilileri, yerleşimlerle ticaretin kısıtlanmasına yönelik somut bir teklifin şu aşamada masada bulunmadığını ifade ediyor. AB Komisyonu bunun için tüm üye ülkelerin onayının gerektiğini savunurken bazıları, kararın çoğunluk oyuyla da alınabileceğini kaydediyor.