AP'den İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

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Avrupa Parlamentosunda (AP) yer alan Sol Grup milletvekilleri İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve ticaret anlaşmasının askıya alınması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Sol Grup milletvekillerince yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in, dün saldırı düzenlediği "Lübnan'ın egemenliğini, insan haklarını ve uluslararası hukuku tamamen hiçe saydığı" kaydedilerek, İsrail bombalarının sivilleri, yaşam alanlarını, sağlık personellerini veya ambulansları hedef aldığına dikkat çekildi.

Bir gün içinde 490'ı aşkın kişinin ölümüne yol açan saldırıların kınandığı açıklamada, "On binlerce Lübnanlı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bombaları altında kalmamak için evlerini terk ediyor. İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, Batılı müttefiklerinin suç ortaklığı ve bazı durumlarda desteğiyle tüm bölgeyi sefalet ve kaosa sürüklüyor. Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekiyor?" değerlendirmesi yer aldı.

"AB şimdi harekete geçmelidir. AB'nin İsrail ile ticaret ve ortaklık anlaşmasının askıya alınması çağrısında bulunuyor ve İsrail'e derhal ve koşulsuz silah ambargosu uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Avrupa'nın "bu katliama suç ortağı olamayacağı" kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sol Gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry, "Fransa ve AB'nin sağır edici sessizliği suçludur." sözleriyle duruma tepki gösterirken, İspanyol Milletvekili Irene Montero, "İnsanlığın onuru, Avrupa'daki elitlerimizden aldıkları utanmaz desteğe rağmen bu soykırım suçlularını durdurabilmemize bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sol Grup Milletvekili Belçikalı Marc Botenga da AB'nin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, "İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor. İsrailli bir bakan aynı şeyi Batı Şeria'da da yapmakla tehdit ediyor. Bir diğeri sivil katliamlarının başladığı Lübnan'ı yok etmekten bahsediyor. Ancak AB hiçbir şey olmuyormuş gibi İsrail'i desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.