AP Milletvekili Botenga'dan 12 ülkenin Batı Şeria kararının ardından AB Komisyonuna "somut adım" çağrısı:

Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçikalı üyesi Marc Botenga, 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklama yönündeki açıklamasının Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Komisyona bu konuda somut adım atma çağrısında bulundu.

Botenga, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklama kararı almasının ardından AA muhabirine yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Belçikalı vekil, "Yasa dışı yerleşim yerleriyle ticaretin kendisi de yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

"Bu ticaretin onlarca yıl önce yasaklanmış olması gerekirdi." mesajını veren Botenga, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) devletlerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuka aykırı durumu sürdürebilecek ticari ve ekonomik ilişkilerden kaçınması gerektiğini belirttiği 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşüne de atıfta bulundu.

Botenga, söz konusu 12 ülkenin yaptığı açıklamanın doğru yönde atılmış bir adım olduğunu aktararak, "Elbette bu söylemlerin artık eyleme dönüştürülmesi gerekiyor ancak Avrupa genelinde ve hatta tüm dünyada giderek büyüyen Filistin'le dayanışma hareketi sayesinde güç dengesi açıkça değişiyor." tespitini yaptı.

Bu açıklamaların AB Komisyonu üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Botenga, Komisyon yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

" Ursula von der Leyen, aylar önce bu sorunu ele almaya yönelik seçenekleri Avrupa düzeyinde sunma sözü vermişti. Ne var ki henüz bunu yapmadı."

Botenga, "Ayrıca, uluslararası hukukun en temel ilkelerine uymayı hala reddeden hükümetler üzerindeki baskıyı da artırmamız gerekecek." ifadesini kullandı.

12 ülkenin Batı Şeria kararı

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına dikkati çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

AB, yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere henüz genel bir ithalat yasağı uygulamazken, bu ürünleri AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıklardan hariç tutuyor ve daha kapsamlı ticari tedbir seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.