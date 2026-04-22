Üye Girişi
Son Dakika Logo

AP milletvekili Corrado, AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının askıya alınmamasını "iğrenç" diye nitelendirdi

22.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız: - "Filistin davası, Türk milleti tarafından on yıllardır büyük bir hassasiyet ve birlik içinde sahiplenilmektedir" - Avrupa Parlamentosu milletvekili Annalisa Corrado: - "Dün (AB) Dışişleri Konseyi'nde yaşananlar (AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmaması) sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda iğrenç"

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Annalisa Corrado, Avrupa Birliği'nin (AB) dünkü Dışişleri Bakanları toplantısında AB- İsrail Ortaklık Anlaşmasının askıya alınması konusunda anlaşamamasını "kabul edilemez" ve "iğrenç" diye nitelendirdi.

Brüksel'de dünyanın farklı yerlerinden milletvekilleri, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ve etkili birçok ismi bir araya getiren Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi kapsamında, "Cezasızlığın Sonlandırılması: Hukuktan Eyleme: Hesap Verebilirlikte Parlamentonun Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, AK Parti Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Zeynep Yıldız, Avrupa Parlamentosu üyeleri Annalisa Corrado ile Irene Montero, İngiliz milletvekili Jeremy Corbyn, Senegalli milletvekili Ousmane Ciss konuşmacı olarak yer aldı.

Yıldız konuşmasında, Türkiye'nin farklı kriz bölgelerinde arabuluculuk rolü üstlendiğini hatırlatarak, "Siyasi düzeyde yaptığımız şeyler artık her zamankinden çok daha kritik hale geldi. Çünkü Rusya-Ukrayna'dan İran'a kadar çatışma bölgelerinde arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'nin bu süreçte insanlığın doğru tarafında durma çabasında olduğunu vurgulayan Yıldız, Gazze'de yaşananların somut ve inkar edilemez bir soykırıma dönüştüğünü belirtti.

Yıldız, Filistin meselesinin Türkiye'de geniş bir toplumsal destek gördüğünü dile getirerek, "Filistin davası, Türk milleti tarafından on yıllardır büyük bir hassasiyet ve birlik içinde sahiplenilmektedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne atıf yapan Yıldız, "Bu bir propaganda değil, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan seçici insan hakları yaklaşımına bir eleştiridir." dedi.

Yıldız, mevcut küresel sistemi eleştirerek "Dünyanın mevcut ekonomik ve siyasi sistemi, güçlüleri korumak için güçlüler tarafından kurulmuştur." diye konuştu.

Dünya genelinde Filistin için yapılan gösterilerin siyasetçileri harekete geçmeye zorladığına dikkati çeken Yıldız, İsrail'in işlediği suçların cezasız kaldığını vurguladı.

Yıldız, "Bu sessizlik, sorumluluğun dağılmasıyla birlikte küresel kamuoyunu hareketsizliğe itti ve İsrail'in ihlallerinin cezasız kalmasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Gazze halkının, kendilerine yapılan soykırımı belgelemeye başlamasıyla sessizliğin bozulduğunu dile getiren Yıldız, İsrail'in siyasi ve ekonomik olarak izole edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yıldız, uluslararası kurumların etkinliği için parlamentoların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Uluslararası Adalet Divanı önemli bir karar aldı. Bizim de parlamenter düzeyde harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

"Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen kesen ilk ülkedir. Tüm hükümetler benzer kararlar almalıdır." diyen Yıldız ayrıca, ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı.

"Dışişleri Konseyi'nde yaşananlar sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda iğrenç"

AP üyesi Corrado da, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşmasının askıya alınmamasını eleştirerek, "Dün Dışişleri Konseyi'nde yaşananlar sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda iğrenç." dedi.

Corrado, İtalya ve Almanya'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını engellediğini belirterek, "Bu karar, Avrupa Birliği'nin İsrail hükümetinin soykırım niteliğindeki saldırılarını durdurmak için sahip olduğu en güçlü ekonomik ve hukuki aracı kullanmasını engelledi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın insan haklarına saygı şartı içerdiğini hatırlatan Corrado, "Anlaşmanın 2. maddesi açıkça insan haklarına ve demokratik ilkelere saygıya dayanır. Bu hüküm sadece göstermelik değil, bağlayıcıdır." şeklinde konuştu.

Corrado, "Bu çifte standart yalnızca ahlaki olarak sorunlu değil, aynı zamanda siyasi olarak yıkıcıdır çünkü hem içeride hem de küresel ölçekte güvenilirliğimizi zedeliyor." dedi.

Corrado, uluslararası hukukun tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, "Hükümetlerimizin ne yaptığını ya da yapmadığını denetlemek bizim görevimizdir. Silah ihracatı, güvenlik işbirliği ve AB fonlarının kullanımını sorgulamalıyız." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altını çizen Corrado "Uluslararası hukuku ihlal eden politikalardan sorumlu olanlara yönelik hedefli yaptırımlar uygulanmasını talep etmeliyiz." diye konuştu.

"İngiltere de bu soykırımın ortağıdır"

İngiltere'de bağımsız milletvekili olan Corbyn de Batı'nın İsrail'e askeri ve istihbarat desteğinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, "ABD ve İngiltere başta olmak üzere, Avrupa ülkeleriyle İsrail arasında silah üretimi, askeri bilgi paylaşımı ve güvenlik işbirliği bugüne kadar devam etti." ifadelerini kullandı.

Corbyn, İngiltere'de Filistin'e destek hareketinin güçlü olduğunu ve son aylarda Londra'da yoğun katılımlı dev gösteriler düzenlediklerini ancak parlamentoda bu mücadelenin son derece zorlu geçtiğini aktardı.

İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkes çağrısını engellemek için parlamentoda oylamayı dahi önlediğini söyleyen Corbyn, "Bu manevranın ardından milletvekillerinin ofisleri önünde protestolar düzenlendi ve bir hafta içinde birçok milletvekili ateşkesi desteklemeye başladı." diye konuştu.

Corbyn, İsrail'e silah ihracatına karşı hukuki girişimlerde bulunduklarını dile getirerek "Silah üretimi ve ihracatını durdurmak için hukuki mücadele yürüttük. Ancak barışçıl eylemlere katılan 2 bin 500 kişi terör yasaları kapsamında hedef alındı." dedi.

İngiltere'nin İsrail'e desteğinin hukuki sorumluluk doğurduğunu hatırlatan Corbyn "Eğer Uluslararası Adalet Divanı, soykırım eylemlerinin gerçekleştiğini söylüyorsa ve İngiltere buna rağmen İsrail'e silah sağlamaya devam ediyorsa, İngiltere de bu soykırımın ortağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Corbyn, parlamenter çabaların tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak Filistin'in güçlü hükümet desteği alamadığını, asıl desteğin sokaklardaki halktan geldiğine vurgu yaptı.

Sivil hareketlerin önemine işaret eden Corbyn, "Filo girişimleri, konferanslar ve silah fabrikaları önündeki protestolar bu nedenle kritik öneme sahip." dedi.

Corbyn, İsrail'in ikinci bir Nekbe'yi gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Zeynep Yıldız, Milletvekili, Orta Doğu, Filistin, AK Parti, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
Fenerbahçe, 1202’nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Ankara’da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
Konyaspor’a elenen Fenerbahçe’de iki yıldız isim birbirleriyle tartıştı Konyaspor'a elenen Fenerbahçe'de iki yıldız isim birbirleriyle tartıştı
Bir taraftarın Sadettin Saran’a istifa çağrısı yapmasının ardından kavga çıktığı iddia edildi Bir taraftarın Sadettin Saran'a istifa çağrısı yapmasının ardından kavga çıktığı iddia edildi
Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis ’kabahat’ değil ’suç’ olacak Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea’yi bozguna uğrattı Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı
2-0 geriye düşen Inter’i Hakan Çalhanoğlu’nun olağanüstü performansı kurtardı 2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

19:59
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
19:15
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:37
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:25:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.