AP'nin seçmen anketinde 30 yaş altı seçmenlerin yüzde 70'i Demokrat adayı destekledi

ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından seçmen anketleri, Demokratların kilit demografik gruplar arasında önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini ortaya koydu.

ABD seçmeni, 3 Kasım'da Kongre için yeni üyelerin yanı sıra 36 eyalette valileri belirlemek ve yerel meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti.

Georgia'da Keisha Lance Bottoms, "ülke tarihinde seçilen ilk siyahi kadın vali" olurken Texas'ta Gina Hinojosa "eyaletin ilk Latin Amerika kökenli kadın valisi" seçildi.

Michigan'da Abdul el-Sayed "ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü", New Mexico'da Deb Haaland "ülke tarihinde vali seçilen ilk Amerikan yerlisi kadın" olarak kayıtlara geçti.

Bu zaferler, ABD siyasetinde uzun yıllardır yeterince temsil edilmeyen toplumsal kesimlerin eyalet ve federal düzeyde daha görünür hale gelmesi bakımından dikkati çekti.

Associated Press'in (AP) seçmen anketi sonuçları da Demokratların 2026 ara seçimlerinde kilit demografik gruplar arasında önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini ortaya koydu.

?30 yaşın altındaki seçmenler, Demokrat Parti'ye yöneldi

Yapılan anket sonucunda, genç seçmenlerin, Senato seçimlerinde Texas, Kansas, Iowa, Ohio ve North Carolina dahil olmak üzere Demokratlara yöneldiği gözlemlendi.

Ülke genelinde 30 yaşın altındaki seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'i kendi bölgelerindeki ABD Temsilciler Meclisi seçimlerinde Demokrat adayı desteklediklerini belirtirken yaklaşık yüzde 30'u Cumhuriyetçi adaya oy verdiklerini söyledi.

Genç seçmenlerin yaklaşık yarısı, ülkedeki mevcut gidişata ilişkin "öfkeli" olduğunu kaydederken 65 yaş ve üstü seçmenlerin yalnızca yaklaşık 3'te 1'i bu görüşü paylaştı.

30 yaşın altındaki seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı, ABD Temsilciler Meclisi seçimlerinde oy kullanma nedenlerinden birinin "Trump'a karşı çıkmak" olduğunu belirtirken 30-44 yaş aralığındaki seçmenlerin yaklaşık yarısı ile 45 yaş ve üstü seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı bu görüşü desteklediklerini bildirdi.

?Cumhuriyetçiler, özellikle Texas'ta Hispanik seçmenler nezdinde destek kaybetti

2 yıl önce Hispaniklerin yaklaşık yüzde 40'ı ara seçimlerde, bölgelerindeki ABD Temsilciler Meclisi seçimlerinde Cumhuriyetçi adayı desteklerken bu oranın bu seçimde 3'te 1'e gerilediği görüldü.

Demokrat James Talarico'nun Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup ettiği Texas Senato seçimlerinde Hispanik seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ı Talarico'yu desteklerken sadece yüzde 30'u Paxton'a oy verdi.

Siyahi seçmen oylarını Demokratlar topladı

Ülke genelinde siyahi erkek seçmenlerin yaklaşık yüzde 10'u Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi adayı destekledi.

Georgia'da "ülke tarihinde seçilen ilk siyahi kadın vali" Keisha Lance Bottoms'a siyahi erkeklerin yaklaşık yüzde 90'u oy verirken 2024 başkanlık seçimlerinde bu seçmenlerin yaklaşık yüzde 75'inin eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediği belirtilmişti.

Siyahi kadın seçmenlerin yaklaşık yüzde 90'ı Bottoms'ı desteklerken bu oranın Harris'e destek konusunda da aşağı yukarı aynı olduğuna işaret edildi.

Demokratlar, "ılımlı seçmenler" nezdindeki desteklerini artırdı

Anketler, Demokratların özellikle Cumhuriyetçilerin elinde bulunan koltukları ele geçirdikleri kilit Senato yarışlarında ılımlı seçmen nezdindeki desteğini artırdığını gösterdi.

Buna göre, ılımlı seçmenlerin yaklaşık yüzde 67'si Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti adayını desteklerken bu oranın 2024 seçimlerine göre artış gösterdiği kaydedildi.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyesinin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitti.

Açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her 2 yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.