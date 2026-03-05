AP, Trump'ın İspanya'ya Yönelik Açıklamalarını Görüşmeyi Reddetti - Son Dakika
Son Dakika Logo

AP, Trump'ın İspanya'ya Yönelik Açıklamalarını Görüşmeyi Reddetti

05.03.2026 14:49
Avrupa Parlamentosu, Trump'ın İspanya'yı suçlayan açıklamalarını görüşme talebini reddetti.

Avrupa Parlamentosunun (AP), ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'yı suçlayan ve ekonomik ilişkileri kesmekle tehdit eden açıklamalarının Genel Kurul'da görüşülme talebini reddettiği bildirildi.

AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubunun, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, S&D'nin Yeşiller, Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) ve Sol grupla beraber, Trump'ın İspanya'yı suçlayan ve ekonomik ilişkileri kesmekle tehdit eden açıklamalarını Genel Kurul'da görüşme talebinde bulunduğu belirtildi.

AP'deki en büyük grup Avrupa Halk Partisinin (EPP) aşırı sağcı gruplarla birleşmesi sonucunda talebin reddedildiği aktarılan açıklamada, bu yaklaşımın "Avrupa vatandaşları, değerleri ve çıkarlarına yönelik bir başka ihanet" olduğu eleştirisi yapıldı.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

İspanya için "berbat bir müttefik" ifadesini kullanan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." açıklamasında bulunmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Trump'a cevaben "İspanya'nın pozisyonu açıktır. Ukrayna ve Gazze'dekiyle aynıdır. Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyadaki sorunlar sadece bomba atarak çözülemez. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı. Bizim pozisyonumuzun özeti, savaşa hayır." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de bu açıklamaları yaparken Trump'ın yanında bulunan ve Madrid ile dayanışma göstermeyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tutumuna tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
