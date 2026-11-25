Avrupa Parlamentosu (AP), uluslararası adalet sisteminin ve özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) dış baskılara, tek taraflı yaptırımlara ve kurumların güvenilirliğini zedelemeye yönelik kampanyalara karşı korunması için Avrupa Birliği'ne (AB) koordineli strateji geliştirme çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda 168 "hayır" ve 38 "çekimser" oya karşı 438 "evet" oyuyla kabul edilen raporda, uluslararası adalet sisteminin benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya olduğu belirtilerek, özellikle ABD yönetiminin geçen yıldan bu yana UCM yetkililerine yönelik yaptırımları eleştirildi.

Raporda, yaptırımlar kapsamında UCM yetkililerinin mal varlıklarının dondurulduğu ve bu kişilere maddi veya finansal destek sağlanmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

AB'nin yaptırımlara karşı araçlarını devreye sokması istendi

Üçüncü ülkelerin zorlayıcı tedbirlerinin Avrupa'daki kişi ve kuruluşlar üzerindeki ülke dışı etkilerini önlemek amacıyla AB'nin "engelleme mevzuatının" güncellenerek devreye alınması talep edilen raporda, ABD yaptırımlarının Avrupa bankaları, sigorta şirketleri ve dijital hizmet sağlayıcıları üzerinde baskı oluşturduğu, bunun uluslararası adalet mekanizmalarıyla bağlantılı ödemelerin ve hizmetlerin aksamasına yol açtığı ifade edildi.

Raporda ayrıca AB'nin Avrupa dışındaki finansal ve dijital altyapılara yapısal bağımlılığını azaltması ve ekonomik baskılara karşı geliştirdiği ticaret politikası aracını kullanması önerilirken, uluslararası mahkemelerde hesap verebilirlik süreçlerine katkı sağlayan tanıklar ve insan hakları savunucularının vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiği de kaydedildi.

Kapsamlı strateji hazırlanması talep edildi

Uluslararası adaletin AB'nin stratejik özerkliğinin temel unsurlarından biri olduğu belirtilen raporda, AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'nden kapsamlı bir strateji ve eylem planı hazırlanması talep edildi.

Raporda, bu kapsamda hakimler, savcılar, tanıklar ve mağdurlar için koruma mekanizmaları oluşturulması, uluslararası adalet kuruluşlarına düzenli ve güçlü mali destek sağlanması ve AB üyesi ülkeler, AB Adalet İşbirliği Birimi (Eurojust) ve Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma mekanizmaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi istendi.

AP, 2026 Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü 22 Ekim'de UCM ve yetkililerine vermişti.

Ödül töreninin 15 Aralık'ta Strazburg'da düzenlenmesi planlanıyor.