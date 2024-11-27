Apartman Penceresinden Atılan Çöp Poşeti Otomobile Zarar Verdi

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AVCILAR'da bir binanın 5'inci katındaki pencereden park halindeki otomobilin üzerine içinde şişe ve çöplerin bulunduğu poşet atıldı. Aracında 40 bin TL tutarında zarar oluşan Muhterem İşleyici, şikayetçi oldu.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 5'inci katında oturan kadın iddiaya göre pencereyi açarak içi dolu poşeti fırlattı. İçinde şişelerinde olduğu çöp poşeti park halindeki Muhterem İşleyici'ye ait otomobilin tavanının üzerine düştü. Poşetin atıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞİŞELERİ ARABANIN ÜSTÜNE ATIYORLAR'

İşleyici, polis merkezine giderek şikayetçi olurken "Bir iki aydır binaya taşınmış. Hergün çöp, pislik atıyor. Başımıza bir şey düşecek diye artık korkuyoruz. Arabamızı da dükkanın önüne park edemiyoruz. Alkol şişeleri, soda şişeleri arabaların üstüne atıyorlar. Gördük, şahitlerimiz de var ama inkar ediyor ve ben atmadım diyor. Pencereyi kapatırken atarken millet görmüş. . Aradım, polis geldi. 'Biz bir şey yapamıyoruz' dediler, karakola gittim şikayette bulundum" dedi.

'ASANSÖRDEN ALDIĞI POŞETİ ATMIŞ'

Aynı binada oturan Erdem Doğancı, poşeti attığı öne sürülen kadının birkaç ay önce binaya taşındığını söyleyerek "Asansör kabin kapısını açtık, elindekinin dışında içeride de poşet vardı. Asansördeki poşeti de aldı. Yukarıya kadar çıktık. Ben dışarıda birkaç dakika bekledim. O arada bir müşterim arayınca aşağı indim. İndim, müşteri gitmişti. Bu arada arkadaşın arabasının üzerine poşet düştü. Kendisinin asansörden aldığı ve içeri götürdüğü poşeti atmış. Başka bildiğin bir şey yok." dedi.