Apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı - Son Dakika
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Apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı

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Apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı Bilecik'te bir apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

14.11.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
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Apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı

BİLECİK - Bilecik'te bir apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyük Çoban Caddesi üzerinde bir apartmanda oturanlar, sabah kalktıklarında kapıların önündeki bazı ayakkabıların parçalandığı gördü. Bu durum karşısında şaşkına dönen apartman sakinleri güvenlik kameralarını incelediklerinde apartman için bir tilkinin olduğunu fark ettiler. Durumu hemen 112'ye bildiren apartman sakinleri ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler tilkinin asansör boşluğunda olduğunu tespit etmesi üzerinde hummalı bir çalışma başlattılar. En sonunda bir apart sayesinde bir köşeye hali ile sıkıştırdıkları tilkiyi yakaladılar. Ekipleri tilkiyi doğaya salarken, apartman sakinleri itfaiye ekiplerin hem yangın, hem kurtarma hem de bu tür işleri yaptıkları için teşekkür ettiler.

Apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı
Kaynak: İHA

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