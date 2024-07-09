Apartmanlar Arasında Tarım: Şehir Merkezinde Bir Çiftçi İnatla Fide Dikiyor - Son Dakika
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Apartmanlar Arasında Tarım: Şehir Merkezinde Bir Çiftçi İnatla Fide Dikiyor

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Sivas'ta yaşayan Necati Başara, şehir merkezinde apartmanların arasında tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Tarımın yok olmaya yüz tuttuğu şehirde, Başara apartmanlar arasında salatalık, fasulye, domates, biber ve yer elması yetiştiriyor. Ancak çöplerin birikmesi ve imar çalışmaları nedeniyle tarım alanları giderek azalıyor. Başara, gelecek nesillerin betonla büyüyeceğini ve tarımın tamamen bittiğini belirtiyor.

09.07.2024 11:05
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Apartmanlar arası tarım

- Sivas'ta şehir merkezinde müteahhitler apartman dikerken bir çiftçi apartmanların arısında inatla fide dikmeye devam ediyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Necati Başara, şehrin göbeğinde apartmanların arasında tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor.

Şehirleşme ve yapılaşmanın hızla artmasıyla birlikte tarım yok olmaya yüz tuttu. Sivas'ta yaşayan 65 yaşındaki Necati Başara Çayırağzı mahallesinde dört yanı apartmanlarla çevrili olan 12 dönümlük arazide tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Arazisinde salatalık, fasulye, domates, biber ve yer elması yetiştiren Başara, "Apartmanlar arasında tarım yapıyoruz. Eskiden buralar tertemizdi. Buraya evler yapıldı. Çöpler birikiyor, almıyorlar. Poşetler savruluyor bu tarlalara doluyor. Doğayı kendi ellerimizle katlediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tarım bitti artık"

Sivas'ta şehir merkezinde tarımın bitme noktasına geldiğini belirten Başara, "Burada salatalık, fasulye, domates, biber ve yer elması yetiştiriyorum. Bu arazi 12 dönüm. Biz geldik gidiyoruz bizden sonraki nesillere hiçbir şey bırakmadık. Sivas'ın nefes alacak hiçbir yeri kalmadı. Annemiz babamız dedelerimiz, bu işi yapardı. Doğduk büyüdük bizde bu işi yapıyoruz. Severek yapıyoruz bu işi. Tarım bitti artık. Sivas'ta tarıma ait hiçbir şey kalmadı. Bizim için çok zor. Burası da giderse ortada kalacağız. Köyümüzde yok ki köyümüze gidelim. Burası da bitince biz de biteceğiz. Gelecek nesil betonla büyüyecek. Depremde bir sarsıntı oldu iki hafta kimse evine giremedi. Bu binaların altı tamamen su. Bu arazide yaklaşık dört metrede su çıkıyor. Buraları imara açtılar" dedi.

"Ben fide, müteahhitlerse apartman dikiyor"

Apartmanlar arasında tarım yaptıklarını ifade eden Başara, "Ben burayı 30 yıldan fazla bir süredir kiralayıp ekiyorum. Apartmanlar arasında tarım yapıyoruz. Poşet pislik diz boyu. Eskiden böyle değildi buralar tertemizdi. Buraya evler yapıldı. Çöpler birikiyor almıyorlar poşetler savruluyor bu tarlalara doluyor. Doğayı kendi elimizle yok ettik. Allah'ın verdiği şekliyle en doğal haliyle büyütüyoruz. Gübre kullansam şimdiye verim almıştım. Emek emek yapıyorum sonra elimizden alıyorlar. Ben fide dikiyorum müteahhitlerse apartman dikiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Tarım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Apartmanlar Arasında Tarım: Şehir Merkezinde Bir Çiftçi İnatla Fide Dikiyor - Son Dakika

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